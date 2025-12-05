Рейтинг@Mail.ru
FIBA предоставит сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028
18:49 05.12.2025
FIBA предоставит сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028
FIBA предоставит сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028
спорт, fiba, международная федерация баскетбола
Баскетбол, Спорт, FIBA, Международная федерация баскетбола
FIBA предоставит сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила, что Россия и Белоруссия получат возможность квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным способом.
В пятницу состоялось заседание центрального совета FIBA, на котором организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии до февраля 2026 года.
«
"Центральный совет также подтвердил, что, когда позволит ситуация, FIBA будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, учитывая невозможность участия в крупных турнирах FIBA 2026 и 2027 годов, где уже идет квалификационный отбор", - говорится в сообщении.
FIBA отстранила мужские и женские российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года на фоне ситуации на Украине.
