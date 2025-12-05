https://ria.ru/20251205/fiba-2060192266.html
FIBA предоставит сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028
FIBA предоставит сборной России возможность отобраться на Олимпиаду-2028
Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила, что Россия и Белоруссия получат возможность квалифицироваться на летнюю Олимпиаду 2028 года альтернативным... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T18:49:00+03:00
2025-12-05T18:49:00+03:00
2025-12-05T18:59:00+03:00
баскетбол
спорт
fiba
международная федерация баскетбола
спорт, fiba, международная федерация баскетбола
Баскетбол, Спорт, FIBA, Международная федерация баскетбола
