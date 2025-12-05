Рейтинг@Mail.ru
Дробязко прокомментировала лишение гражданства Литвы из-за России - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
13:56 05.12.2025 (обновлено: 15:46 05.12.2025)
Дробязко прокомментировала лишение гражданства Литвы из-за России
Дробязко прокомментировала лишение гражданства Литвы из-за России
маргарита дробязко, повилас ванагас, татьяна навка
Фигурное катание, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Навка
Дробязко прокомментировала лишение гражданства Литвы из-за России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаргарита Дробязко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Фигуристка Маргарита Дробязко, которую намерены лишить литовского гражданства за участие в проходивших в России ледовых шоу Татьяны Навки, заявила, что в самой Литве многие ее поддерживают и понимают абсурдность ситуации.
Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны лишить Дробязко гражданства после выступления в шоу Навки. Ранее президент Литвы подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени.
«

"Люди в большинстве своем нас поддерживали. И в Литве. И поддерживали, и поддерживают. И как любили, так и любят. Много уже людей, которые все правильно понимают, и совершенно адекватных, и правильно оценивающих ситуацию. И много очень пишут нам хорошие слова. И никто из наших друзей не сказал нам... Наверное, плохих слов, да. Все хорошо. Просто все равно, конечно, осадок тяжелый есть, но в жизни очень много хорошего происходит", - заявила Дробязко на шоу "Каток" на YouTube.

Дробязко и Ванагас - бронзовые призеры чемпионата мира - 2000 и чемпионатов Европы 2000 и 2006 годов в танцах на льду. Пара представляла страну на Олимпийских играх 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. Дробязко и Ванагас - первые фигуристы из Литвы, которым удалось стать медалистами чемпионатов мира и Европы.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
