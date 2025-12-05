Чимаев пригласил Дурова в свой угол на следующий бой

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев пригласил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в свой угол на следующий поединок.
"Брат, будешь в моем углу в следующем бою?" - написал Чимаев в соцсети Х.
"Это будет для меня честью", - ответил Дуров.
В конце октября Дуров стал гостем на прошедшем в Абу-Даби 321-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым, который в тот вечер секундировал Икраму Алискерову и Умару Нурмагомедову. Позднее Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку.
Ранее Дуров также сделал совместную фотографию с другим бывшим обладателем пояса UFC из России - Петром Яном.
В августе 31-летний Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в его активе 15 побед в 15 поединках.
