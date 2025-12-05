https://ria.ru/20251205/avtomobilist-severstal-smotret-onlayn-2060145283.html
"Автомобилист" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Автомобилист" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 5 декабря
"Автомобилист" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
