Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:04 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/akhmat-2060218812.html
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура РПЛ
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура РПЛ
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T21:04:00+03:00
2025-12-05T21:04:00+03:00
футбол
спорт
эгаш касинтура
ахмат
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038114957_0:79:1093:694_1920x0_80_0_0_94f7292f940045aab6af2562340f1578.jpg
/20251204/kislyak-2059814228.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038114957_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_235d81f18073d29532c83b226e86b362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эгаш касинтура, ахмат, оренбург, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Эгаш Касинтура, Ахмат, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура РПЛ

"Ахмат" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭгаш Касинтура
Эгаш Касинтура - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Грозном, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил Эгаш Касинтура.
Российская премьер-лига (РПЛ)
05 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ахмат
1 : 0
Оренбург
71‎’‎ • Эгаш Касинтура
(Брайан Мансилья)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ахмат" набрал 22 очка и вышел на восьмое место в турнирной таблице, где "Оренбург" (12 очков) располагается на 14-й позиции.
В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, грозненцы примут московский ЦСКА, а оренбургская команда дома сыграет с тольяттинским "Акроном".
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
Вчера, 16:26
 
ФутболСпортЭгаш КасинтураАхматОренбургРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала