"Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура РПЛ
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл "Оренбург" в стартовом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 05.12.2025
