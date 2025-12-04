Рейтинг@Mail.ru
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
06:44 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zherebevka-2059677299.html
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T06:44:00+03:00
2025-12-04T06:44:00+03:00
футбол
спорт
вашингтон (штат)
сша
англия
уэйн гретцки
шакил о'нил
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564819237_0:227:2936:1879_1920x0_80_0_0_4ca81ad94f594221b24741a56d87ef0f.jpg
/20251203/ssha-2059650666.html
вашингтон (штат)
сша
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564819237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02c33da12ddbd2c846c6ada469ae1b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вашингтон (штат), сша, англия, уэйн гретцки, шакил о'нил, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Вашингтон (штат), США, Англия, Уэйн Гретцки, Шакил О'Нил, Международная федерация футбола (ФИФА)
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 в Вашингтоне

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУэйн Гретцки
Уэйн Гретцки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Уэйн Гретцки . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке финальной части чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).
Церемония состоится 5 декабря в Вашингтоне. Проводить жеребьевку будет бывший капитан сборной Англии по футболу Рио Фердинанд, поможет ему телеведущая Саманта Джонсон. Помимо Гретцки и О'Нила, в список ассистентов для распределения национальных команд по группам также вошли семикратный победитель Супербоула Том Брэди и бейсболист Аарон Джадж.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США потратят миллиард долларов на обеспечение безопасности ЧМ-2026
Вчера, 23:21
 
ФутболСпортВашингтон (штат)СШААнглияУэйн ГретцкиШакил О'НилМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала