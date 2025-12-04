https://ria.ru/20251204/zherebevka-2059677299.html
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке РИА Новости Спорт, 04.12.2025
