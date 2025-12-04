Рейтинг@Mail.ru
Семин прокомментировал слухи о переходе Баринова в ЦСКА
13:38 04.12.2025 (обновлено: 14:17 04.12.2025)
Семин прокомментировал слухи о переходе Баринова в ЦСКА
/20251203/barinov-2059496203.html
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в беседе с РИА Новости назвал агентским шумом новости о переходе футболиста Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Баринов отказался продлевать контракт с "Локомотивом" и планирует перейти в ЦСКА свободным агентом в зимнее или летнее трансферное окно.
"Официального подтверждения этому нет. Это агентский шум", - сказал Семин.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", в котором до сих пор провел всю профессиональную карьеру, стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 23 матча и забил три мяча во всех турнирах. Также на его счету 23 матча в составе сборной России.
Капитан "Локомотива" не продлит контракт и пополнит ЦСКА, пишут СМИ
3 декабря, 13:19
 
Заголовок открываемого материала