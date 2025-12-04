Рейтинг@Mail.ru
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за травмы - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Футбол
 
15:40 04.12.2025 (обновлено: 15:42 04.12.2025)
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за травмы
У английского футболиста мадридского "Реала" Трента Александера-Арнольда диагностирована травма передней прямой четырехглавой мышцы левой ноги
Новости
спорт, бильбао, реал мадрид, атлетик (бильбао), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Бильбао, Реал Мадрид, Атлетик (Бильбао), Чемпионат Испании по футболу
© Соцсети футболистаТрент Александер-Арнольд
© Соцсети футболиста
Трент Александер-Арнольд. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У английского футболиста мадридского "Реала" Трента Александера-Арнольда диагностирована травма передней прямой четырехглавой мышцы левой ноги, сообщается на сайте клуба.
В среду "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 3:0. Александер-Арнольд вышел на поле в стартовом составе, записал на свой счет голевую передачу и был заменен на 55-й минуте встречи из-за повреждения.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Тренер "Реала" высказался о матче в Греции с семью голами
27 ноября, 06:10
По информации издания COPE, 27-летний защитник пропустит примерно два месяца из-за полученного повреждения.
"После тестов, проведенных сегодня, у нашего игрока Трента Александера-Арнольда была диагностирована травма передней прямой четырехглавой мышцы левой ноги", - говорится в заявлении клуба.
Трент выступает в составе "Реала" с лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб восемь матчей в чемпионате Испании и записал на свой счет одну результативную передачу.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании
1 декабря, 01:10
 
