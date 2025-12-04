https://ria.ru/20251204/real-2059795350.html
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за травмы
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за травмы - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за травмы
У английского футболиста мадридского "Реала" Трента Александера-Арнольда диагностирована травма передней прямой четырехглавой мышцы левой ноги, сообщается на... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T15:40:00+03:00
2025-12-04T15:40:00+03:00
2025-12-04T15:42:00+03:00
футбол
спорт
бильбао
реал мадрид
атлетик (бильбао)
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038893305_0:180:1080:788_1920x0_80_0_0_a9e05045214ae12ba9a57a8511e555b9.jpg
/20251127/alonso-2057887529.html
/20251201/real-2058814202.html
бильбао
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038893305_0:79:1080:889_1920x0_80_0_0_babacfd24f28b8779bf3ff83836d8a94.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бильбао, реал мадрид, атлетик (бильбао), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Бильбао, Реал Мадрид, Атлетик (Бильбао), Чемпионат Испании по футболу
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за травмы
Игрок "Реала" Александер-Арнольд пропустит два месяца из-за мышечной травмы ноги