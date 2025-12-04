Рейтинг@Mail.ru
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
20:12 04.12.2025
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
пермь
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Пармы" обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Баскетболисты пермской "Пармы" одержали победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась со счетом 93:85 (22:28, 24:25, 26:26, 21:6) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Пармы" Брэндан Адамс, набравший 19 очков. Дабл-дабл оформил его одноклубник Микел Хопкинс (10 очков, 12 подборов). У "Нижнего Новгорода" Айзея Вашингтон заработал 15 баллов.
Единая Лига ВТБ
04 декабря 2025 • начало в 17:30
Завершен
ПАРМА
93 : 85
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Парма", выигравшая третий матч подряд, занимает пятое место в турнирной таблице. В активе пермской команды восемь побед и пять поражений. "Нижний Новгород" располагается на девятой строчке с тремя победами и десятью поражениями.
В следующем матче "Нижний Новгород" 10 декабря примет казанский УНИКС, днем ранее "Парма" сыграет в гостях с московским ЦСКА.
Баскетбол
 
