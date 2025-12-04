Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года "Первая пятерка", сообщается в пресс-релизе организаторов премии.
По результатам опроса Кисляк набрал 474 балла. Второе место в голосовании занял его одноклубник полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов). Тройку замкнул защитник московского "Спартака" Игорь Дмитриев (158). Далее расположились вингер тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков (143) и защитник ЦСКА Матвей Лукин (118).
У женщин победительницей стала футболистка "Краснодара" Арина Шуба.
Победителем премии "Первая пятерка" в 2024 году стал полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.
Премия "Первая пятерка" была учреждена Детской футбольной лигой (ДФЛ) в 2002 году. В список номинантов включены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в Российской премьер-лиге.
Легенда ЦСКА раскрыл настоящий возраст на детекторе лжи
2 декабря, 01:05