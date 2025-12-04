Рейтинг@Mail.ru
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
Футбол
 
16:26 04.12.2025
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года "Первая... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
футбол
спорт
россия
игорь дмитриев
акрон
российская премьер-лига (рпл)
россия
Футбол
Футбол, Спорт, Россия, Игорь Дмитриев, Акрон, Российская премьер-лига (РПЛ)
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

Матвея Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

© Соцсети ПФК ЦСКА
Матвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Соцсети ПФК ЦСКА
Матвей Кисляк. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025 года "Первая пятерка", сообщается в пресс-релизе организаторов премии.
По результатам опроса Кисляк набрал 474 балла. Второе место в голосовании занял его одноклубник полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов). Тройку замкнул защитник московского "Спартака" Игорь Дмитриев (158). Далее расположились вингер тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков (143) и защитник ЦСКА Матвей Лукин (118).
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Капитан "Локомотива" не продлит контракт и пополнит ЦСКА, пишут СМИ
3 декабря, 13:19
У женщин победительницей стала футболистка "Краснодара" Арина Шуба.
Победителем премии "Первая пятерка" в 2024 году стал полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.
Премия "Первая пятерка" была учреждена Детской футбольной лигой (ДФЛ) в 2002 году. В список номинантов включены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в Российской премьер-лиге.
Главный судья встречи Иштван Вад, полузащитник Манчестер Сити Яя Туре и нападающий ЦСКА Сейду Думбия (слева направо) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Легенда ЦСКА раскрыл настоящий возраст на детекторе лжи
2 декабря, 01:05
 
ФутболСпортРоссияИгорь ДмитриевАкронРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
