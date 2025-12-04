Рейтинг@Mail.ru
Овечкин догнал Ягра по очкам, набранным при игре в большинстве в НХЛ
07:20 04.12.2025
Овечкин догнал Ягра по очкам, набранным при игре в большинстве в НХЛ
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
МОСКВА, 4 дек -РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди лучших бомбардиров при игре в большинстве.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 06:00
2-й период
Сан-Хосе
0 : 5
Вашингтон
08:25 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Якоб Чичрун)
10:05 • Сонни Милано
(Деклан Чисхолм, Тревор ван Римсдайк)
13:35 • Ryan Leonard
(Тревор ван Римсдайк, Брэндон Дюхейм)
17:07 • Брэндон Дюхейм
(Алексей Протас)
22:41 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Сан-Хосе Шаркс" в рамках матча регулярного первенства. Овечкин отметился голом на 23-й минуте, реализовав численное преимущество. Российский форвард "Кэпиталз" благодаря этой шайбе достиг отметки в 610 очков (328 голов и 282 передачи) при игре в формате большинства.
Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром и разделил с ним десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ в большинстве. Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (890 очков).
Хоккей
 
