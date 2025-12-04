Овечкин догнал Ягра по очкам, набранным при игре в большинстве в НХЛ

МОСКВА, 4 дек -РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди лучших бомбардиров при игре в большинстве.

"Вашингтон" гостит у "Сан-Хосе Шаркс" в рамках матча регулярного первенства. Овечкин отметился голом на 23-й минуте, реализовав численное преимущество. Российский форвард "Кэпиталз" благодаря этой шайбе достиг отметки в 610 очков (328 голов и 282 передачи) при игре в формате большинства.