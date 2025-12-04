"Важнейшая тема": Гусев выступил за возвращение пива на стадионы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Надо вернуть пиво на стадионы, с ним придут спонсоры, реклама и интерес болельщиков, сказал РИА Новости спортивный комментатор Виктор Гусев.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев ранее сообщал РИА Новости, что вместе с коллегами работает над законопроектом, который позволит вернуть продажу пива на стадионах.
«
"Я в Сочи вел круглый стол "Футбол и пиво". Для меня это важнейшая тема. Считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы. Когда я был маленький, в 60-е годы, мы с папой ходили на футбол, там было пиво. И не только. Народ совершенно спокойно себя вел и реагировал. Только пусть мне не говорят, что тогда было какое-то другое время и поколение. Так не должны говорить. Тем более те, кто не жил тогда. С пивом вернутся и спонсоры, и реклама, и интерес болельщиков. Если человек хочет напиться, он сделает это и придет пьяный на стадион", - сказал Гусев.