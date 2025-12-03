Российскую велогонщицу внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российскую трековую велогонщицу Яну Бурлакову внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что российская спортсменка была внесена в базу сайта 2 декабря 2025 года за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Бурлакова - заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы 2025 года и чемпионка мира 2024 года в гите на 500 метров, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в командном спринте и кейрине. Она также является трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года в кейрине, гите с места на 500 метров и командном спринте.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.