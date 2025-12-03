Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду

"Много прыгала на удочке, мне помогали. Все восстановилось, я и прыгаю достаточно высоко и кручусь достаточно быстро. Именно координация ушла, я не могла понять, сколько оборотов я кручу, поэтому было очень сложно заходить на прыжок. Теперь мне страшно прыгать - это вообще самое ужасное. Мне никогда не было страшно", - рассказала Трусова на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.

"Сначала пробовала восстановить сальхов, два раза упала и чуть не разбилась. Решила, что сальхов подождет, и попробовала лутц, все-таки он мне удобнее. Перекручивала его на четверть первые три попытки, потом смогла найти, где три оборота, и открылась вовремя. Флип дольше прыгала, первые попытки перекручивала, но потом начало получаться хорошо. С сальховом я много психовала. Несколько раз даже выходила и говорила: "Все, у меня больше никогда не получится". В моменте мне казалось, что я никогда его не сделаю", - добавила спортсменка.