Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду
Фигурное катание
 
19:54 03.12.2025
Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду
Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду
Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что после родов ей стало страшно исполнять прыжки на льду. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
фигурное катание
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
2025
александра игнатова (трусова), макар игнатов
Фигурное катание, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов
Трусова рассказала, что после родов ей стало страшно прыгать на льду

Фигуристка Трусова рассказала, что после родов ей страшно исполнять прыжки

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что после родов ей стало страшно исполнять прыжки на льду.
Трусова и ее муж Макар Игнатов 6 августа сообщили о рождении сына. Пара назвала новорожденного Михаилом. Позднее фигуристка рассказала, что ей провели кесарево сечение во время родов первенца.
"Много прыгала на удочке, мне помогали. Все восстановилось, я и прыгаю достаточно высоко и кручусь достаточно быстро. Именно координация ушла, я не могла понять, сколько оборотов я кручу, поэтому было очень сложно заходить на прыжок. Теперь мне страшно прыгать - это вообще самое ужасное. Мне никогда не было страшно", - рассказала Трусова на видео, опубликованном в ее YouTube-канале.
"Сначала пробовала восстановить сальхов, два раза упала и чуть не разбилась. Решила, что сальхов подождет, и попробовала лутц, все-таки он мне удобнее. Перекручивала его на четверть первые три попытки, потом смогла найти, где три оборота, и открылась вовремя. Флип дольше прыгала, первые попытки перекручивала, но потом начало получаться хорошо. С сальховом я много психовала. Несколько раз даже выходила и говорила: "Все, у меня больше никогда не получится". В моменте мне казалось, что я никогда его не сделаю", - добавила спортсменка.
Трусовой 21 год, помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Фигурное катаниеАлександра Игнатова (Трусова)Макар Игнатов
 
