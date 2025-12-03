"Торпедо" по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде в серии буллитов обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов (4-я и 52-я минуты), по шайбе забросили Максим Соркин (37) и Иван Патрихаев (43). У "Торпедо" отличились Владислав Фирстов (27), Максим Летунов (31), Владимир Ткачев (44) и Никита Шавин (45).
03 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
03:30 • Денис Зернов
36:23 • Максим Соркин
42:06 • Ivan Patrikhayev
51:24 • Денис Зернов
26:15 • Владислав Фирстов
(Егор Виноградов, Антон Сизов)
30:12 • Максим Летунов
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
43:27 • Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Василий Атанасов)
44:33 • Никита Шавин
(Ilya Chefanov)
65:01 • Ilya Chefanov (П)
Решающую попытку в послематчевой серии реализовал нападающий нижегородцев Илья Чефанов. Армейцы ни разу в текущем сезоне не одерживали победу по буллитам и потерпели пятое поражение кряду в серии послематчевых бросков.
Российский защитник ЦСКА Никита Охотюк отметился результативной передачей и провел 100-й матч в КХЛ. Казахстанский нападающий "Торпедо" Дмитрий Шевченко провел 400-й матч в лиге.
"Торпедо" вышло вперед по личным встречам с ЦСКА в КХЛ в текущем сезоне - 2-1. ЦСКА идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 33 очка. "Торпедо" (43) занимает четвертую позицию.
В следующем матче чемпионата ЦСКА 5 декабря на выезде сыграет против челябинского "Трактора", "Торпедо" в этот же день в гостях встретится с "Шанхайскими драконами".
В другом матче дня "Шанхайские драконы" на своем льду обыграли уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).