"Торпедо" по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде в серии буллитов обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решающую попытку в послематчевой серии реализовал нападающий нижегородцев Илья Чефанов. Армейцы ни разу в текущем сезоне не одерживали победу по буллитам и потерпели пятое поражение кряду в серии послематчевых бросков.

"Торпедо" вышло вперед по личным встречам с ЦСКА в КХЛ в текущем сезоне - 2-1. ЦСКА идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 33 очка. "Торпедо" (43) занимает четвертую позицию.

В следующем матче чемпионата ЦСКА 5 декабря на выезде сыграет против челябинского " Трактора ", "Торпедо" в этот же день в гостях встретится с " Шанхайскими драконами ".