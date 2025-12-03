Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Хоккей
 
22:09 03.12.2025
"Торпедо" по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ
"Торпедо" по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" на выезде в серии буллитов обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, денис зернов, максим соркин, максим летунов, торпедо, шанхайские драконы, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Денис Зернов, Максим Соркин, Максим Летунов, Торпедо, Шанхайские драконы, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Торпедо" по буллитам победило ЦСКА в матче КХЛ

ЦСКА по буллитам проиграл "Торпедо" в матче КХЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккеисты "Торпедо"
Хоккеисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде в серии буллитов обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ЦСКА дубль оформил Денис Зернов (4-я и 52-я минуты), по шайбе забросили Максим Соркин (37) и Иван Патрихаев (43). У "Торпедо" отличились Владислав Фирстов (27), Максим Летунов (31), Владимир Ткачев (44) и Никита Шавин (45).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
ЦСКА
4 : 50:1
Торпедо НН
03:30 • Денис Зернов
(Дмитрий Саморуков, Никита Охотюк)
36:23 • Максим Соркин
(Денис Гурьянов, Иван Дроздов)
42:06 • Ivan Patrikhayev
(Павел Карнаухов)
51:24 • Денис Зернов
(Владислав Провольнев, Джереми Рой)
26:15 • Владислав Фирстов
(Егор Виноградов, Антон Сизов)
30:12 • Максим Летунов
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
43:27 • Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Василий Атанасов)
44:33 • Никита Шавин
(Ilya Chefanov)
65:01 • Ilya Chefanov (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Решающую попытку в послематчевой серии реализовал нападающий нижегородцев Илья Чефанов. Армейцы ни разу в текущем сезоне не одерживали победу по буллитам и потерпели пятое поражение кряду в серии послематчевых бросков.
Российский защитник ЦСКА Никита Охотюк отметился результативной передачей и провел 100-й матч в КХЛ. Казахстанский нападающий "Торпедо" Дмитрий Шевченко провел 400-й матч в лиге.
"Торпедо" вышло вперед по личным встречам с ЦСКА в КХЛ в текущем сезоне - 2-1. ЦСКА идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 33 очка. "Торпедо" (43) занимает четвертую позицию.
В следующем матче чемпионата ЦСКА 5 декабря на выезде сыграет против челябинского "Трактора", "Торпедо" в этот же день в гостях встретится с "Шанхайскими драконами".
В другом матче дня "Шанхайские драконы" на своем льду обыграли уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Динамо М - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Моторыгин побил рекорд "Динамо" по продолжительности сухой серии в КХЛ
Вчера, 21:42
 
Хоккей Спорт Денис Зернов Максим Соркин Максим Летунов Торпедо Шанхайские драконы ЦСКА КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
