"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами
Хоккей
 
18:01 03.12.2025
"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами
"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами
Московский "Спартак" обыграл новосибирскую "Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами

"Спартак" отыграл отставание в четыре шайбы и победил "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл новосибирскую "Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03 декабря 2025 • начало в 15:30
Закончен в OT
Сибирь
6 : 7
Спартак Москва
06:23 • Иван Климович
(Роман Калиниченко, Тимур Ахияров)
10:18 • Anton Kosolapov
(Mikhail Abramov, Тимур Ахияров)
12:40 • Mikhail Abramov
(Anton Kosolapov)
19:21 • Скотт Уилсон
(Сергей Широков, Anton Kosolapov)
37:12 • Семен Кошелев
(Андрей Чуркин, Иван Чехович)
50:59 • Сергей Широков
(Чейз Приски, Скотт Уилсон)
20:55 • Даниил Орлов
(Павел Порядин, Иван Морозов)
22:02 • Даниил Соболев
(Иван Морозов, Павел Порядин)
25:24 • Михаил Мальцев
(Veniamin Korolyov, Роман Бычков)
57:46 • Danil Pivchulin
(Александр Беляев)
59:21 • Адам Ружичка
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
59:50 • Никита Коростелев
(Павел Порядин)
62:03 • Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 7:6 (0:4, 3:1, 3:1, 1:0). У "Сибири" отличились Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38) и Чейз Приски (51). Голы гостей на счету Даниила Орлова (21), Даниила Соболева (23), Михаила Мальцева (26, 63), Данила Пивчулина (58), Адама Ружички (60) и Никиты Коростелева (60).
"Сибирь" с 24 очками замыкает таблицу Восточной конференции. "Спартак" (39 очков) одержал четвертую победу подряд и идет шестым на Западе. В следующем матче московская команда 5 декабря на выезде встретится с казахстанским "Барысом", два дня спустя астанинскому клубу нанесут визит новосибирцы.
