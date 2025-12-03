"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами

Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 7:6 (0:4, 3:1, 3:1, 1:0). У "Сибири" отличились Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38) и Чейз Приски (51). Голы гостей на счету Даниила Орлова (21), Даниила Соболева (23), Михаила Мальцева (26, 63), Данила Пивчулина (58), Адама Ружички (60) и Никиты Коростелева (60).