"Спартак" одолел "Сибирь" в матче КХЛ с 13 шайбами

Встреча, которая прошла в среду в Новосибирске, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 7:6 (0:4, 3:1, 3:1, 1:0). У "Сибири" отличились Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38) и Чейз Приски (51). Голы гостей на счету Даниила Орлова (21), Даниила Соболева (23), Михаила Мальцева (26, 63), Данила Пивчулина (58), Адама Ружички (60) и Никиты Коростелева (60).
"Сибирь" с 24 очками замыкает таблицу Восточной конференции. "Спартак" (39 очков) одержал четвертую победу подряд и идет шестым на Западе. В следующем матче московская команда 5 декабря на выезде встретится с казахстанским "Барысом", два дня спустя астанинскому клубу нанесут визит новосибирцы.
