Сафонов впервые в сезоне может сыграть за "ПСЖ"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Французский вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, сообщает RMC Sport.

"ПСЖ" 29 ноября проиграл "Монако" в матче 14-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1. На 12-й минуте встречи хавбек монегасков Ламин Камара совершил грубый подкат против Шевалье и на большой скорости влетел в шипами в голень французу. После встречи голкипер заявил, что его карьера могла перетечь в другое русло, а главный тренер команды Луис Энрике сказал, что Шевалье очень повезло избежать серьезного повреждения.

По информации издания, Шевалье в среду не принимал участия в тренировке в общей группе, несмотря на трехдневный отдых, отек на его лодыжке еще не полностью сошел. На данный момент в клубе нет уверенности, что он сможет сыграть в матче 15-го тура Лиги 1 против "Ренна", который пройдет 6 декабря.

Вторым вратарем "ПСЖ" является российский голкипер Матвей Сафонов, который не провел ни одного матча в текущем сезоне.