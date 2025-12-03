https://ria.ru/20251203/safonov-2059637793.html
Сафонов впервые в сезоне может сыграть за "ПСЖ"
Сафонов впервые в сезоне может сыграть за "ПСЖ"
Французский вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, сообщает RMC Sport. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Французский вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, сообщает RMC Sport.
"ПСЖ" 29 ноября проиграл "Монако" в матче 14-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1. На 12-й минуте встречи хавбек монегасков Ламин Камара совершил грубый подкат против Шевалье и на большой скорости влетел в шипами в голень французу. После встречи голкипер заявил, что его карьера могла перетечь в другое русло, а главный тренер команды Луис Энрике сказал, что Шевалье очень повезло избежать серьезного повреждения.
По информации издания, Шевалье в среду не принимал участия в тренировке в общей группе, несмотря на трехдневный отдых, отек на его лодыжке еще не полностью сошел. На данный момент в клубе нет уверенности, что он сможет сыграть в матче 15-го тура Лиги 1 против "Ренна", который пройдет 6 декабря.
Вторым вратарем "ПСЖ" является российский голкипер Матвей Сафонов, который не провел ни одного матча в текущем сезоне.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.