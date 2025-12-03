Рейтинг@Mail.ru
Дубль Мбаппе помог "Реалу" прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге
Футбол
 
22:57 03.12.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге
Дубль Мбаппе помог "Реалу" прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге
Мадридский "Реал" одержал победу над "Атлетиком" из Бильбао в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, килиан мбаппе, эдуардо камавинга, хаби алонсо, реал мадрид, атлетик (бильбао), барселона, чемпионат испании по футболу
Дубль Мбаппе помог "Реалу" прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге

Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Атлетик" в Ла Лиге

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мадридский "Реал" одержал победу над "Атлетиком" из Бильбао в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дублем отметился Килиан Мбаппе (7-я и 59-я минуты), мяч также забил Эдуардо Камавинга (42). Трент Александер-Арнольд сделал первую результативную передачу в чемпионате Испании.
"Реал" набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая "Барселоне" (37). Команда Хаби Алонсо прервала серию из трех ничьих в чемпионате Испании. "Атлетик" (20) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Реал" 7 декабря примет "Сельту", днем ранее "Атлетик" дома сыграет с "Атлетико".
Матчи 19-го тура "Барселона" - "Атлетико" и "Реал" - "Атлетик" были перенесены на декабрь из-за участия команд в Суперкубке Испании.
Вчера, 01:08
 
ФутболСпортКилиан МбаппеЭдуардо КамавингаХаби АлонсоРеал МадридАтлетик (Бильбао)БарселонаЧемпионат Испании по футболу
 
