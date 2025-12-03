Рейтинг@Mail.ru
13:19 03.12.2025 (обновлено: 13:45 03.12.2025)
Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ
Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ
2025-12-03T13:19:00+03:00
2025-12-03T13:45:00+03:00
Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ

Болельщики выбрали Радулова и Галкина участниками Матча звезд КХЛ 2026 года

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов вошел в стартовый состав команды KHL RUS Stars на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте соревнований.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля 2026 года. Помимо KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, в звездном уикенде выступят команды KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, в которую войдут игроки, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, которая будет состоять из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".
Хоккеисты СКА - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
2 декабря, 21:28
3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.
КХЛ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
КХЛ представила новый формат Матча звезд
13 ноября, 13:35
 
ХоккейСпортАлександр РадуловДамир ШарипзяновАлексей ВасилевскийАвтомобилистХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
