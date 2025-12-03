Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов вошел в стартовый состав команды KHL RUS Stars на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте соревнований.