Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов вошел в стартовый состав команды KHL RUS Stars на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года по итогам голосования болельщиков, сообщается на официальном сайте соревнований.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля 2026 года. Помимо KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, в звездном уикенде выступят команды KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, в которую войдут игроки, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, которая будет состоять из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".
- По итогам голосования, проходившего с 25 ноября, в стартовый состав команды KHL RUS Stars также вошли вратарь Филипп Долганов ("Нефтехимик"), защитник Дамир Шарипзянов ("Авангард") и нападающий Данил Аймурзин ("Северсталь").
- KHL Urals Stars представят вратарь Владимир Галкин ("Автомобилист"), защитник Алексей Василевский ("Салават Юлаев"), нападающие Джошуа Ливо ("Трактор") и Владимир Ткачев ("Металлург").
- В стартовый состав KHL U23 Stars вошли вратарь Дмитрий Гамзин (ЦСКА), защитник Антон Силаев ("Торпедо"), нападающие: Егор Сурин ("Локомотив") и Матвей Короткий (СКА).
- В KHL World Stars вошли вратарь Зак Фукале ("Динамо" Минск), защитник Митчелл Миллер ("Ак Барс"), нападающие Сэм Энэс ("Динамо" Минск) и Максим Комтуа ("Динамо" Москва).
3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.
