Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их атлетизмом. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T16:16:00+03:00
2025-12-03T16:16:00+03:00
2025-12-03T16:41:00+03:00
/20250716/putin-2029547184.html
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их атлетизмом.
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. Руководитель проекта "Бросок через СВО" Александра Учара рассказала президенту об интеграции адаптивного самбо в процесс реабилитации лиц, получивших тяжелые ранения.
Президент отметил, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их выступлениями.
«
"Ребята с проблемами зрения выступали - самбо. Смотрел с удовольствием. Атлеты прямо, молоды!" - сказал Путин
