Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
Единоборства
 
16:16 03.12.2025
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их атлетизмом. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения

Путин похвалил участников соревнований по самбо с проблемами зрения

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их атлетизмом.
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. Руководитель проекта "Бросок через СВО" Александра Учара рассказала президенту об интеграции адаптивного самбо в процесс реабилитации лиц, получивших тяжелые ранения.
Президент отметил, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их выступлениями.
"Ребята с проблемами зрения выступали - самбо. Смотрел с удовольствием. Атлеты прямо, молоды!" - сказал Путин.
Путин о главном развлечении своего детства - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин назвал главное развлечение своего детства
16 июля, 18:55
 
ЕдиноборстваВладимир ПутинСамбоВолонтерыСпорт
 
