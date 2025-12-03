Путина впечатлило выступление спортсменов с проблемами зрения

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их атлетизмом.

Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. Руководитель проекта "Бросок через СВО" Александра Учара рассказала президенту об интеграции адаптивного самбо в процесс реабилитации лиц, получивших тяжелые ранения.

Президент отметил, что смотрел соревнования по самбо среди спортсменов с проблемами зрения и был впечатлен их выступлениями.