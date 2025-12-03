"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Автором гола стал Юнас Бродин на 14-й минуте.
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился голевыми действиями и прервал результативную серию, насчитывавшую семь игр. За этот период он набрал 9 очков (7 голов + 2 передачи). Всего в нынешнем сезоне на счету форварда 31 (17+14) очко в 27 матчах. Капризов занимает четвертое место в списке снайперов нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата. В минувшей встрече за "Уайлд" также сыграли российские нападающие Владимир Тарасенко и Яков Тренин, а форвард Данила Юров пропустил игру из-за травмы. В составе "Эдмонтона" на льду появился нападающий Василий Подколзин.
"Миннесота" (35 очков) занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" (27) идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Миннесота" сыграет с "Калгари Флэймз" в гостях 6 декабря. "Эдмонтон" в тот же день примет "Сиэтл Кракен".
В другом матче вечера "Нэшвилл Предаторз", в составе которого голевой передачей отметился Федор Свечков, одержал домашнюю победу над "Калгари" - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). "Колорадо Эвеланш" на домашней площадке нанес поражение "Ванкувер Кэнакс" - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).