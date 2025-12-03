Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
08:31 03.12.2025 (обновлено: 11:07 03.12.2025)
"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, кирилл капризов, владимир тарасенко, юнас бродин, миннесота уайлд, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл), калгари флэймз
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Юнас Бродин, Миннесота Уайлд, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Калгари Флэймз
"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ

"Миннесота" в гостях обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ

© Соцсети "Миннесоты Уайлд"Хоккеисты "Миннесоты"
Хоккеисты Миннесоты - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Соцсети "Миннесоты Уайлд"
Хоккеисты "Миннесоты". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Автором гола стал Юнас Бродин на 14-й минуте.
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился голевыми действиями и прервал результативную серию, насчитывавшую семь игр. За этот период он набрал 9 очков (7 голов + 2 передачи). Всего в нынешнем сезоне на счету форварда 31 (17+14) очко в 27 матчах. Капризов занимает четвертое место в списке снайперов нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата. В минувшей встрече за "Уайлд" также сыграли российские нападающие Владимир Тарасенко и Яков Тренин, а форвард Данила Юров пропустил игру из-за травмы. В составе "Эдмонтона" на льду появился нападающий Василий Подколзин.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Эдмонтон
0 : 1
Миннесота
13:11 • Юнас Бродин
(Нико Штурм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Миннесота" (35 очков) занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" (27) идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Миннесота" сыграет с "Калгари Флэймз" в гостях 6 декабря. "Эдмонтон" в тот же день примет "Сиэтл Кракен".
В другом матче вечера "Нэшвилл Предаторз", в составе которого голевой передачей отметился Федор Свечков, одержал домашнюю победу над "Калгари" - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). "Колорадо Эвеланш" на домашней площадке нанес поражение "Ванкувер Кэнакс" - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение
Вчера, 10:05
 
