"Металлург" в гостях одержал волевую победу над "Автомобилистом"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" в гостях одержал волевую победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 6:5 (0:0, 2:4, 4:1) в пользу гостей. В составе хозяев, которые вели 3:0 и 4:2, шайбы забросили Джесси Блэкер (23-я минута), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31), Рид Буше (40) и Александр Шаров (52). "Металлургу" волевую победу принесли Никита Михайлис (33), Владимир Ткачев (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57) и Робин Пресс (59), забросивший победную шайбу за секунду до конца основного времени матча.
Форвард хозяев Анатолий Голышев ассистировал Осипову и отдал свою 200-ю голевую передачу в лиге. Автор одной из шайб "Металлурга" форвард Михайлис провел свою 600-ю игру в КХЛ.
"Металлург" (52 очка) по-прежнему лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" (37) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче "Автомобилист" примет череповецкую "Северсталь", а "Металлург" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 5 декабря.
03 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
22:36 • Джесси Блэкер
(Рид Буше, Данил Романцев)
24:16 • Брукс Мэйсек
30:16 • Максим Осипов
39:48 • Рид Буше
51:32 • Александр Шаров
32:13 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Робин Пресс)
33:01 • Владимир Ткачев
(Роман Канцеров)
44:22 • Данила Паливко
(Igor Nechayev)
45:37 • Роман Канцеров
(Робин Пресс, Дмитрий Силантьев)
56:22 • Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Макар Хабаров)
59:59 • Робин Пресс
(Сергей Толчинский, Igor Nechayev)