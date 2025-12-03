Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" в гостях одержал волевую победу над "Автомобилистом" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
19:50 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/khokkey-2059619723.html
"Металлург" в гостях одержал волевую победу над "Автомобилистом"
"Металлург" в гостях одержал волевую победу над "Автомобилистом" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Металлург" в гостях одержал волевую победу над "Автомобилистом"
Магнитогорский "Металлург" в гостях одержал волевую победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
хоккей
спорт
екатеринбург
максим осипов
никита михайлис
джесси блэкер
металлург (магнитогорск)
автомобилист
екатеринбург
спорт, екатеринбург, максим осипов, никита михайлис, джесси блэкер, металлург (магнитогорск), автомобилист, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Максим Осипов, Никита Михайлис, Джесси Блэкер, Металлург (Магнитогорск), Автомобилист, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей
"Металлург" в гостях одержал волевую победу над "Автомобилистом"

"Металлург" одолел "Автомобилист", забросив победную шайбу за секунду до сирены

© Фото : ХК "Металлург"Робин Пресс
Робин Пресс - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : ХК "Металлург"
Робин Пресс. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" в гостях одержал волевую победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 6:5 (0:0, 2:4, 4:1) в пользу гостей. В составе хозяев, которые вели 3:0 и 4:2, шайбы забросили Джесси Блэкер (23-я минута), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31), Рид Буше (40) и Александр Шаров (52). "Металлургу" волевую победу принесли Никита Михайлис (33), Владимир Ткачев (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57) и Робин Пресс (59), забросивший победную шайбу за секунду до конца основного времени матча.
Форвард хозяев Анатолий Голышев ассистировал Осипову и отдал свою 200-ю голевую передачу в лиге. Автор одной из шайб "Металлурга" форвард Михайлис провел свою 600-ю игру в КХЛ.
"Металлург" (52 очка) по-прежнему лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" (37) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче "Автомобилист" примет череповецкую "Северсталь", а "Металлург" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком". Обе встречи пройдут 5 декабря.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
5 : 6
Металлург Мг
22:36 • Джесси Блэкер
(Рид Буше, Данил Романцев)
24:16 • Брукс Мэйсек
(Роман Горбунов)
30:16 • Максим Осипов
(Анатолий Голышев, Роман Горбунов)
39:48 • Рид Буше
(Роман Горбунов, Ярослав Бусыгин)
51:32 • Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Рид Буше)
32:13 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Робин Пресс)
33:01 • Владимир Ткачев
(Роман Канцеров)
44:22 • Данила Паливко
(Igor Nechayev)
45:37 • Роман Канцеров
(Робин Пресс, Дмитрий Силантьев)
56:22 • Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Макар Хабаров)
59:59 • Робин Пресс
(Сергей Толчинский, Igor Nechayev)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортЕкатеринбургМаксим ОсиповНикита МихайлисДжесси БлэкерМеталлург (Магнитогорск)АвтомобилистСеверстальКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
