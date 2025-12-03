Рейтинг@Mail.ru
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение
Хоккей
Хоккей
 
10:05 03.12.2025 (обновлено: 11:56 03.12.2025)
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" и одержал пятую победу подряд в чемпионате НХЛ. Александр Овечкин хоть и не смог забросить в пустые ворота, но продлил личную
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
лос-анджелес кингз
александр овечкин
андрей кузьменко
анже копитар
материалы риа спорт
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, лос-анджелес кингз, александр овечкин, андрей кузьменко, анже копитар
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Лос-Анджелес Кингз, Александр Овечкин, Андрей Кузьменко, Анже Копитар, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение

Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

© Getty Images / Harry HowАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Harry How
Читать в
Дзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" и одержал пятую победу подряд в чемпионате НХЛ. Александр Овечкин хоть и не смог забросить в пустые ворота, но продлил личную результативную серию и отметился редким достижением.

Последняя встреча легенд

После успешной домашней серии "Вашингтон Кэпиталз" не менее успешно начал новую длительную гостевую серию. Ее старт пришелся на матч в Нью-Йорке против местных "Айлендерс": встреча завершилась победой команды Спенсера Карбери при крайне непростой и энергозатратной игре и ознаменовалась очередным голом Александра Овечкина, который достиг ряда новых достижений. После поездки в Лонг-Айленд "Кэпиталз" направились в Калифорнию, чтобы открыть там первый месяц зимы тремя матчами в течение четырех дней.
Испытание на прочность в рамках старта уже шестого в новом сезоне Национальной хоккейной лиги полноценного бэк-ту-бэк "Вашингтон" начал встречей с "Лос-Анджелес Кингз". Обе команды уже играли друг с другом в текущем розыгрыше чемпионата чуть более двух недель назад. Трудовую победу в том матче одержали "Кэпиталз". Именно с той игры "столичные" начали свой подъем из кризисной ямы, в которую они угодили в период с конца октября по середину ноября. Для "Лос-Анджелеса" же та встреча в Вашингтоне, напротив, послужила стартом заметного спада: в шести матчах "Кингз" потерпели четыре поражения и добыли только одну победу в основное время, а также упустили лидерство в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Русский гигант неудержим! Овечкин снова забил и переписал историю
18 ноября, 06:05
Сегодняшняя же игра между "Вашингтоном" и "Лос-Анджелесом" стала не просто последним очным матчем команд в чемпионате, а ознаменовалась последней встречей двух легенд и ветеранов мирового хоккея на площадке НХЛ — Александра Овечкина и Анже Копитара. Последний еще в сентябре заявил, что этот сезон станет для него последним в карьере. Александр Михайлович же пока держит в секрете свои планы на будущее — его текущий контракт с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона.
© Getty Images / Andrew MordzynskiАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Andrew Mordzynski
Александр Овечкин
Оба звездных форварда на протяжении всей своей богатой карьеры внесли огромный вклад в развитие хоккея и закрепили за собой бесценное хоккейной наследие. До сегодняшнего дня на двоих они набрали 2939 очков и забросили 1354 шайбы в чемпионатах НХЛ, а также выиграли три Кубка Стэнли. В предыдущих матчах Овечкин и Копитар 28 раз встречались лицом к лицу в "регулярках" лиги: российский форвард набрал 22 очка при 13 голах, словенский нападающий отметился 21 результативным баллом при 10 шайбах, при этом "Кингз" в тех матчах 15 раз обыграли "Кэпиталз" при 13 поражениях.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Обманул даже нас!" Овечкин поразил Америку, сотворив красоту
1 декабря, 00:25
В предыдущей игре, которая состоялась в Вашингтоне, Овечкин и Копитар забросили по одной шайбе, но гол российского рекордсмена стал победным. После того матча две легенды встретились у раздевалки и любезно обменялись своими игровыми свитерами, на которых оставили друг другу памятные автографы. Надпись, оставленная словенцем, гласила: "Ови, ты — настоящая машина по забиванию голов!" Овечкин к этой встрече также подключил своих одноклубников Тома Уилсона и Джона Карлсона и подарил Копитару еще и клубный свитер без номера и фамилии, но с автографами всех игроков "Вашингтона".
«
"О, это рождественский подарок! Увидимся в Лос-Анджелесе", — сказал Копитар Овечкину.
© Фото : x.com/capitalsАнже Копитар (слева) и Александр Овечкин
Анже Копитар (слева) и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : x.com/capitals
Анже Копитар (слева) и Александр Овечкин

Овечкин был в шаге от гола

Последняя дуэль Александра Овечкина и Анже Копитара завершилась победой команды российского форварда, хотя на протяжении всего матча чаша весов могла склониться абсолютно в любую сторону.
Первый период остался за "Вашингтоном". "Столичные" чаще атаковали ворота соперника и обеспечили своего бывшего голкипера Дарси Кемпера огромным объемом работы, с которой вратарь "Лос-Анджелеса" успешно справлялся. Лишь в одном эпизоде Кемпер не сдюжил, но к нему в эпизоде с пропущенным голом много претензий быть не может.
В середине периода Андрей Кузьменко схватил малый штраф за фол в атаке, свалив с ног игрока "Кэпиталз", и гости использовали первую же попытку игры в большинстве. Александр Овечкин мощно набросил от левого борта в сторону ворот, куда набегал Том Уилсон. Голкипера "Лос-Анджелеса" движение форварда "Вашингтона" смутило, и ему пришлось отбить шайбу перед собой. Первым на добивании оказался Райан Леонард, который перехитрил Кемпера и вместо броска сделал передачу на все того же Уилсона, поразившего уже пустые ворота.
Поучаствовавший в атаке Овечкин записал на свой счет результативную передачу и продлил личную результативную серию до пяти матчей, что является лучшим результатом 40-летнего россиянина в текущем сезоне. Александр Михайлович также вплотную приблизился к Яромиру Ягру по количеству очков, набранных при игре в большинстве: в активе у Овечкина 609 баллов, у занимающего десятое место в истории лиги Ягра — 610 баллов.
Анже Копитар не отстал от своего визави и в последней очной встрече с россиянином также отметился результативным действием. "Кингз" в начале второго периода поймали гостей на контратаке и совершили выход два в одного. Опытный словенец дождался, пока Адриан Кемпе займет идеальную позицию для броска, и сделал на него идеальную передачу. У голкипера "Вашингтона" Логана Томпсона не было ни шанса выручить свою команду.
С этим голом "Лос-Анджелес" полностью перехватил инициативу и на протяжении всего второго периода действовал намного лучше "столичных". А местами — даже агрессивнее. Так, незадолго до перерыва защитник "Кингз" Джоэль Эдмундсон применил эффектный силовой прием против Этена Фрэнка, который ощутил всю боль после столкновения с почти 100-килограммовым канадцем. Форвард "Кэпиталз" Брэндон Дьюхейм заступился за своего одноклубника и вызвал Эдмундсона на кулачный поединок. Бой был недолгим, но он дал о себе знать уже в дебюте третьего периода.
Так как Дьюхейм был зачинщиком драки, то кроме пятиминутного штрафа за сам бой он получил еще две минуты штрафа за грубость, оставив свою команду в меньшинстве. Наказание отбывал Овечкин. Отсидев в штрафном боксе две минуты, 40-летний российский форвард ярко выскочил на площадку и моментально помог команде соорудить голевую контратаку два в одного. Александр Михайлович и Коннор Макмайкл устроили перепасовку перед чужими воротами, и, наконец, шайба дошла до подключившегося к атаке Энтони Бовиллье. Тот с близкого расстояния отправил снаряд в сетку ворот и вывел "Вашингтон" вперед. Овечкин же, отметившись ассистентским дублем, достиг отметки в 800 очков, набранных за карьеру в гостевых матчах чемпионатов НХЛ. Россиянин стал только седьмым игроком в истории лиги, кому покорилась эта редкая вершина!
Впоследствии "Кэпиталз" предприняли немало усилий, чтобы не дать "Лос-Анджелесу" соорудить финальный штурм. Даже оставив ворота пустыми и выпустив шестого полевого игрока, "Кингз" толком не могли зацепиться за шайбу и расставиться в чужой зоне. Вместо этого "королям" приходилось отбивать одну за другой атаки "Вашингтона". Особенно внимательно хозяева следили за Александром Овечкиным, который лучше всех в лиге бросает по пустым воротам. У россиянина был отличный шанс снова подтвердить свой класс и оформить 910-й гол в карьере в чемпионатах НХЛ, но в самый момент броска на пути шайбу "выросла" клюшка игрока "Лос-Анджелеса". Зато Алексею Протасу никто не помешал отличиться голом — белорусский форвард "Кэпс" отметился заброшенной шайбой в пустые ворота во втором матче подряд.
В итоге "Вашингтон" добился победы (3:1) и второй раз за сезон переиграл "Лос-Анджелес". Сразу после матча Александр Овечкин на правах капитана своей команды потребовал от всех игроков "Кэпиталз" задержаться на площадке и лично поблагодарить Анже Копитара за карьеру. Хоккеисты "Кэпс" выстроились в колонну, и каждый обменялся с легендарным словенцем рукопожатием.
Похожим образом Овечкин построил свою команду в прошлом сезоне, когда с карьерой в НХЛ прощался вратарь Марк-Андре Флери. Было бы логично, если бы все команды лиги устроили аналогичные акции и в отношении самого Александра Михайловича. Что, если российского форварда все-таки уговорят на один сезон задержаться в НХЛ, чтобы в следующем году все игроки лиги имели возможность лично сказать легенде "Спасибо" за невероятную карьеру?
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Александр Овечкин Андрей Кузьменко Анже Копитар
 
