https://ria.ru/20251203/khokkey-2059421689.html
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T09:19:00+03:00
2025-12-03T09:19:00+03:00
2025-12-03T09:19:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
лос-анджелес кингз
александр овечкин
андрей кузьменко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059411689_0:557:2048:1709_1920x0_80_0_0_557f2871ee833fb1d5ea388fc9d2d7d1.jpg
/20251203/minnesota-2059416249.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059411689_0:185:2048:1721_1920x0_80_0_0_6399100bd2723fc82d7bba53a28cafd0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, лос-анджелес кингз, александр овечкин, андрей кузьменко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Лос-Анджелес Кингз, Александр Овечкин, Андрей Кузьменко
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У "Кингз" отличился Адриан Кемпе (26).
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором двух голевых передач и продлил результативную серию до пяти игр. Всего на счету рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах 27 очков (12 голов + 15 передач) в 27 играх текущего сезона. По итогам встречи Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 800 (463+337) очков в выездных играх. Также в игре принял участие форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко, не отметившийся результативными действиями.
"Вашингтон" (34 очка) занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. Команда одержала пятую победу подряд. "Лос-Анджелес" (31) идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Сан-Хосе Шаркс" в гостях 3 декабря. "Лос-Анджелес" 4 декабря примет "Чикаго Блэкхокс".