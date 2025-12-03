Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У "Кингз" отличился Адриан Кемпе (26).

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором двух голевых передач и продлил результативную серию до пяти игр. Всего на счету рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах 27 очков (12 голов + 15 передач) в 27 играх текущего сезона. По итогам встречи Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 800 (463+337) очков в выездных играх. Также в игре принял участие форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко, не отметившийся результативными действиями.