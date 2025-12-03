Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:19 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/khokkey-2059421689.html
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T09:19:00+03:00
2025-12-03T09:19:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
лос-анджелес кингз
александр овечкин
андрей кузьменко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059411689_0:557:2048:1709_1920x0_80_0_0_557f2871ee833fb1d5ea388fc9d2d7d1.jpg
/20251203/minnesota-2059416249.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059411689_0:185:2048:1721_1920x0_80_0_0_6399100bd2723fc82d7bba53a28cafd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, лос-анджелес кингз, александр овечкин, андрей кузьменко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Лос-Анджелес Кингз, Александр Овечкин, Андрей Кузьменко
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

© Getty Images / Harry HowКапитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Кузьменко
Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и хоккеист Лос-Анджелес Кингз Андрей Кузьменко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Harry How
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 06:30
Завершен
Лос-Анджелес
1 : 3
Вашингтон
25:28 • Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Тревор Мур)
14:50 • Том Уилсон
(Ryan Leonard, Александр Овечкин)
41:18 • Энтони Бовилье
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:18 • Алексей Протас
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). У "Кингз" отличился Адриан Кемпе (26).
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором двух голевых передач и продлил результативную серию до пяти игр. Всего на счету рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах 27 очков (12 голов + 15 передач) в 27 играх текущего сезона. По итогам встречи Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 800 (463+337) очков в выездных играх. Также в игре принял участие форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко, не отметившийся результативными действиями.
"Вашингтон" (34 очка) занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. Команда одержала пятую победу подряд. "Лос-Анджелес" (31) идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Сан-Хосе Шаркс" в гостях 3 декабря. "Лос-Анджелес" 4 декабря примет "Чикаго Блэкхокс".
Хоккеисты Миннесоты - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Миннесота" обыграла "Эдмонтон" в матче НХЛ
Вчера, 08:31
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзЛос-Анджелес КингзАлександр ОвечкинАндрей Кузьменко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала