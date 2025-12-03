Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбы в основное время матча забросили Карсон Суси (7-я минута) и Уилл Кайлли (58). Автором победного гола в овертайме стал российский защитник Владислав Гавриков (62), который был признан первой звездой матча. У "Далласа" отличились Кайл Капобьянко (10) и Микко Рантанен (50).