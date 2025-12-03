Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбы в основное время матча забросили Карсон Суси (7-я минута) и Уилл Кайлли (58). Автором победного гола в овертайме стал российский защитник Владислав Гавриков (62), который был признан первой звездой матча. У "Далласа" отличились Кайл Капобьянко (10) и Микко Рантанен (50).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 25 и был признан второй звездой встречи. Защитник "Далласа" Илья Любушкин нанес два броска в створ ворот, применил три силовых приема и заблокировал два броска.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ гол защитника Артема Зуба помог "Оттаве Сенаторз" обыграть "Монреаль Канадиенс" (5:2), а хоккеисты "Детройт Ред Уингз" выиграли у "Бостон Брюинз" (5:4).
