05:57 03.12.2025
Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу
Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, даллас старз, артемий панарин, владислав гавриков, игорь шестеркин, илья любушкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Даллас Старз, Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Игорь Шестеркин, Илья Любушкин
Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу

Гол Гаврикова и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Далласом"

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Владислав Гавриков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Bruce Bennett
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
3 : 2
Даллас
06:51 • Карсон Суси
(Noah Laba, Конор Шири)
57:47 • Уилл Кюилл
(Винсент Трочек, Артемий Панарин)
61:09 • Владислав Гавриков
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
09:04 • Кайл Капобианко
49:32 • Микко Рантанен
(Уайтт Джонстон)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). В составе "Рейнджерс" шайбы в основное время матча забросили Карсон Суси (7-я минута) и Уилл Кайлли (58). Автором победного гола в овертайме стал российский защитник Владислав Гавриков (62), который был признан первой звездой матча. У "Далласа" отличились Кайл Капобьянко (10) и Микко Рантанен (50).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 25 и был признан второй звездой встречи. Защитник "Далласа" Илья Любушкин нанес два броска в створ ворот, применил три силовых приема и заблокировал два броска.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ гол защитника Артема Зуба помог "Оттаве Сенаторз" обыграть "Монреаль Канадиенс" (5:2), а хоккеисты "Детройт Ред Уингз" выиграли у "Бостон Брюинз" (5:4).
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров прервал результативную серию
