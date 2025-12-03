Рейтинг@Mail.ru
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита"
Футбол
 
13:25 03.12.2025 (обновлено: 13:44 03.12.2025)
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита"
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита"
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, отвечая на вопрос о желании занять должность спортивного директора петербургского "Зенита", заявил РИА Новости,... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
футбол
спорт
андрей аршавин
зенит
хавьер рибалта
российская премьер-лига (рпл)
/20251119/arshavin--2055952188.html
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита"

Андрей Аршавин
 Андрей Аршавин
Андрей Аршавин. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Андрей Аршавин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, отвечая на вопрос о желании занять должность спортивного директора петербургского "Зенита", заявил РИА Новости, что все зависит не от него.
Аршавин работает в "Зените" с 2019 года. Он занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба. В "Зените" нет спортивного директора с апреля 2021 года, когда эту должность покинул испанец Хавьер Рибалта.
«
"Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают мое мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально. В любом случае, все зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечен больше, не нужно, значит, меньше", - ответил экс-футболист.
Аршавину 44 года. Он выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й. В составе команды полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
