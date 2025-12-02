Рейтинг@Mail.ru
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:28 02.12.2025 (обновлено: 21:29 02.12.2025)
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" на своем льду уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
хоккей
спорт
никита черепанов
максим шалунов
александр радулов
локомотив (ярославль)
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ

СКА впервые в сезоне обыграл "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу армейцев. В составе хозяев голы забили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У СКА отличились Брендэн Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
Локомотив
3 : 4
СКА
06:15 • Никита Черепанов
(Mark Ulyev, Георгий Иванов)
32:35 • Александр Радулов
(Yegor Surin, Рушан Рафиков)
48:06 • Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
21:49 • Брендэн Лайпсик
(Тревор Мерфи, Джозеф Бландизи)
35:32 • Сергей Плотников
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
58:01 • Андрей Педан
(Рокко Гримальди, Джозеф Бландизи)
63:02 • Марат Хайруллин
(Сергей Плотников, Валентин Зыков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Локомотива" Максим Березкин отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в КХЛ.
"Локомотив" и СКА провели четвертую очную встречу в текущем регулярном чемпионате, железнодорожники выиграли предыдущие три матча.
"Локомотив", набрав 44 очка, идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 34 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Локомотив" на выезде встретится с хабаровским "Амуром" 4 декабря, а СКА в этот же день в гостях сыграет против владивостокского "Адмирала".
Минское "Динамо" возглавило Западную конференцию КХЛ
Минское "Динамо" возглавило Западную конференцию КХЛ
Вчера, 15:28
 
Хоккей Спорт Никита Черепанов Максим Шалунов Александр Радулов Локомотив (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
