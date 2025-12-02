https://ria.ru/20251202/ska--2059364525.html
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" на своем льду уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T21:28:00+03:00
2025-12-02T21:28:00+03:00
2025-12-02T21:29:00+03:00
хоккей
спорт
никита черепанов
максим шалунов
александр радулов
локомотив (ярославль)
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059364867_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_0855bee1df352e8a3e6ce7ab76825d11.jpg
/20251202/dinamo-2059243695.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059364867_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f7a6d6a18fb2c1101632d6847409dbb0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита черепанов, максим шалунов, александр радулов, локомотив (ярославль), ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Черепанов, Максим Шалунов, Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ
СКА впервые в сезоне обыграл "Локомотив" в матче КХЛ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу армейцев. В составе хозяев голы забили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У СКА отличились Брендэн Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).
Нападающий "Локомотива" Максим Березкин отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в КХЛ.
"Локомотив" и СКА провели четвертую очную встречу в текущем регулярном чемпионате, железнодорожники выиграли предыдущие три матча.
"Локомотив", набрав 44 очка, идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 34 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Локомотив" на выезде встретится с хабаровским "Амуром" 4 декабря, а СКА в этот же день в гостях сыграет против владивостокского "Адмирала".