СКА впервые в сезоне одолел "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу армейцев. В составе хозяев голы забили Никита Черепанов (7-я минута), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). У СКА отличились Брендэн Лайпсик (22), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64).

Нападающий "Локомотива" Максим Березкин отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в КХЛ.

"Локомотив" и СКА провели четвертую очную встречу в текущем регулярном чемпионате, железнодорожники выиграли предыдущие три матча.

"Локомотив", набрав 44 очка, идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 34 баллами располагается на седьмой строчке.