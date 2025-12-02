Рейтинг@Mail.ru
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:07 02.12.2025 (обновлено: 09:08 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/orlov-2059104724.html
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T09:07:00+03:00
2025-12-02T09:08:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий орлов
лоусон крауз
тайлер тоффоли
юта маммот
сан-хосе шаркс
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700164_444:467:1916:1295_1920x0_80_0_0_0e7d6d2c92a4e00f665d7bf4cb4f69b6.jpg
/20251202/mintyukov-2059097796.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046700164_0:0:2559:1920_1920x0_80_0_0_61232d4536c6588c5ba2abbeef8ecc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий орлов, лоусон крауз, тайлер тоффоли, юта маммот, сан-хосе шаркс, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Орлов, Лоусон Крауз, Тайлер Тоффоли, Юта Маммот, Сан-Хосе Шаркс, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Юту" в матче НХЛ благодаря передаче Орлова

© Фото : x.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : x.com/sanjosesharks
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (3:2, 3:0, 0:1). В составе "Сан-Хосе" отличились Тайлер Тоффоли (5-я, 13-я минуты), Уилл Смит (27, 30), Павол Регенда (8) и Адам Годетт (28). У "Юты" шайбы забросили Лоусон Крауз (10, 47) и Джон-Джейсон Петерка (17).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Сан-Хосе
6 : 3
Юта
04:41 • Тайлер Тоффоли
(Macklin Celebrini, Will Smith)
07:58 • Павол Регенда
(Филипп Курашев, Дмитрий Орлов)
12:59 • Тайлер Тоффоли
(Macklin Celebrini)
26:16 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Тайлер Тоффоли)
27:25 • Адам Годетт
(Уильям Эклунд)
29:09 • Will Smith
(Тайлер Тоффоли)
09:06 • Лоусон Краус
(Майкл Карконе)
16:00 • Джон-Ясон Петерка
(Нэйт Шмидт, Клэйтон Келлер)
46:30 • Лоусон Краус
(Михаил Сергачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник Дмитрий Орлов стал автором голевой передачи в эпизоде с голом Регенды. Всего в 26 играх текущего регулярного чемпионата 34-летний игрок сделал 14 ассистов. На последний гол Крауза результативный пас отдал 27-летний защитник Михаил Сергачев. В его активе 16 очков (3 гола + 13 передач) в 26 матчах нынешнего чемпионата.
"Сан-Хосе", набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Юта" с 27 баллами идет пятой в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Сан-Хосе" примет "Вашингтон Кэпиталз" 4 декабря. "Юта" в этот же день сыграет с "Анахайм Дакс" на льду соперника.
Павел Минтюков (слева) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Гол и паc Минтюкова помогли "Анахайму" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
07:37
 
ХоккейСпортДмитрий ОрловЛоусон КраузТайлер ТоффолиЮта МаммотСан-Хосе ШарксВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала