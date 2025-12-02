Передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Юту" в матче НХЛ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась победой хозяев со счетом 6:3 (3:2, 3:0, 0:1). В составе "Сан-Хосе" отличились Тайлер Тоффоли (5-я, 13-я минуты), Уилл Смит (27, 30), Павол Регенда (8) и Адам Годетт (28). У "Юты" шайбы забросили Лоусон Крауз (10, 47) и Джон-Джейсон Петерка (17).
02 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
04:41 • Тайлер Тоффоли
(Macklin Celebrini, Will Smith)
07:58 • Павол Регенда
12:59 • Тайлер Тоффоли
(Macklin Celebrini)
26:16 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Тайлер Тоффоли)
27:25 • Адам Годетт
(Уильям Эклунд)
29:09 • Will Smith
09:06 • Лоусон Краус
(Майкл Карконе)
16:00 • Джон-Ясон Петерка
46:30 • Лоусон Краус
Российский защитник Дмитрий Орлов стал автором голевой передачи в эпизоде с голом Регенды. Всего в 26 играх текущего регулярного чемпионата 34-летний игрок сделал 14 ассистов. На последний гол Крауза результативный пас отдал 27-летний защитник Михаил Сергачев. В его активе 16 очков (3 гола + 13 передач) в 26 матчах нынешнего чемпионата.
"Сан-Хосе", набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Юта" с 27 баллами идет пятой в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Сан-Хосе" примет "Вашингтон Кэпиталз" 4 декабря. "Юта" в этот же день сыграет с "Анахайм Дакс" на льду соперника.