"Играет на статистику": Никитин объяснил, почему Спронг не попал в состав

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг играет на личную статистику, а не на команду, заявил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Никитин.

Спронг с 31 очком (12 голов + 19 передач) в 29 матчах является лучшим бомбардиром команды в сезоне.

"Смотрите на турнирную таблицу: статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная", - добавил тренер.