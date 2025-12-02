"Играет на статистику": Никитин объяснил, почему Спронг не попал в состав

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг играет на личную статистику, а не на команду, заявил главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игорь Никитин.
В понедельник ЦСКА проиграл дома уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата. Встречу пропустили защитник Никита Нестеров и Спронг.
01 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
42:50 • Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Матвей Шуравин)
46:00 • Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Ivan Patrikhayev)
04:20 • Джек Родвальд
(Alexander Zharovsky, Шелдон Ремпал)
36:42 • Alexander Zharovsky
(Джек Родвальд, Дин Стюарт)
65:01 • Шелдон Ремпал (П)
"Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже. Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение", - приводит слова Никитина с пресс-конференции сайт армейцев.
Спронг с 31 очком (12 голов + 19 передач) в 29 матчах является лучшим бомбардиром команды в сезоне.
"Смотрите на турнирную таблицу: статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная", - добавил тренер.