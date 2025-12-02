Рейтинг@Mail.ru
Гол и паc Минтюкова помогли "Анахайму" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Хоккей
 
07:37 02.12.2025
Гол и паc Минтюкова помогли "Анахайму" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
"Анахайм Дакс" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
/20251202/khokkey-2059088770.html
спорт, павел минтюков, крис крайдер, джордан кайру, павел бучневич, юта маммот, сент-луис блюз, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Павел Минтюков, Крис Крайдер, Джордан Кайру, Павел Бучневич, Юта Маммот, Сент-Луис Блюз, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и паc Минтюкова помогли "Анахайму" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ

"Анахайм" победил "Сент-Луис" в матче НХЛ благодаря двум очкам Минтюкова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Анахайм Дакс" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В составе "Анахайма" шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я минута), российский защитник Павел Минтюков (11), Лео Карлссон (46) и Крис Крайдер (58). У "Блюз" отличился Джордан Кайру (7).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Сент-Луис
1 : 4
Анахайм
06:53 • Джордан Киру
(Роберт Томас, Джейк Нейборс)
06:33 • Мейсон Мактавиш
(Beckett Sennecke)
10:24 • Павел Минтюков
(Йен Мур)
45:58 • Лео Карлссон
(Радко Гудас, Павел Минтюков)
57:23 • Крис Крайдер
(Лео Карлссон)
Также Минтюков стал автором результативной передачи в эпизоде с голом Карлссона. В текущем сезоне на счету 22-летнего защитника 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 23 играх. Его одноклубник российский голкипер Вячеслав Бутеец провел матч на скамейке запасных. В составе "Сент-Луиса" участие в матче принял форвард Павел Бучневич, не отметившись результативными действиями.
"Анахайм", набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Сент-Луис" с 25 баллами идет предпоследним, седьмым в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Анахайм" примет "Юту Маммот" 4 декабря. На следующий день "Сент-Луис" сыграет с "Бостон Брюинз" в гостях.
В другом матче "Баффало Сэйбрз" на своем льду обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Российский нападающий гостей Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Российский хоккеист дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца
ХоккейСпортПавел МинтюковКрис КрайдерДжордан КайруПавел БучневичЮта МаммотСент-Луис БлюзАнахайм ДаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
