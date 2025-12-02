Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:51 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/khokkey-2059091865.html
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T05:51:00+03:00
2025-12-02T05:51:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
филадельфия флайерз
евгений малкин
матвей мичков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839047452_81:21:1421:775_1920x0_80_0_0_7efddc118eb7316ffb3d7ca75d5327e6.jpg
/20251201/khokkey-2058809672.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839047452_0:0:1446:1084_1920x0_80_0_0_03973a07a4e7a704e3574c7542bcb7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, филадельфия флайерз, евгений малкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Филадельфия Флайерз, Евгений Малкин, Матвей Мичков
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : nhl.com/penguins
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
1 : 5
Питтсбург
25:36 • Тайсон Форстер
(Трэвис Конечны, Тревор Зеграс)
09:18 • Сидней Кросби
(Брайан Раст, Энтони Манта)
28:08 • Сидней Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
35:52 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
53:52 • Томас Новак
(Кристфер Летанг, Евгений Малкин)
55:33 • Кевин Хейз
(Паркер Вотерспун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томас Новак (54) и Кевин Хейз (56). У "Флайерз" отличился Тайсон Ферстер (26).
Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и прервал серию без набранных очков, которая составила три матча. Малкин 367-й раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал два очка за игру и занял чистое 29-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Пьера Тюржона. В 25 матчах сезона-2025/26 НХЛ 39-летний россиянин набрал 26 очков (6 голов и 20 передач).
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ и применил четыре силовых приема.
"Питтсбург" одержал третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Филадельфия" потерпела первое поражение после трехматчевой победной серии.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Обманул даже нас!" Овечкин поразил Америку, сотворив красоту
Вчера, 00:25
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзФиладельфия ФлайерзЕвгений МалкинМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала