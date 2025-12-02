Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томас Новак (54) и Кевин Хейз (56). У "Флайерз" отличился Тайсон Ферстер (26).

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и прервал серию без набранных очков, которая составила три матча. Малкин 367-й раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал два очка за игру и занял чистое 29-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Пьера Тюржона. В 25 матчах сезона-2025/26 НХЛ 39-летний россиянин набрал 26 очков (6 голов и 20 передач).

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ и применил четыре силовых приема.