https://ria.ru/20251202/khokkey-2059091865.html
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T05:51:00+03:00
2025-12-02T05:51:00+03:00
2025-12-02T05:51:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
филадельфия флайерз
евгений малкин
матвей мичков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839047452_81:21:1421:775_1920x0_80_0_0_7efddc118eb7316ffb3d7ca75d5327e6.jpg
/20251201/khokkey-2058809672.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839047452_0:0:1446:1084_1920x0_80_0_0_03973a07a4e7a704e3574c7542bcb7a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, филадельфия флайерз, евгений малкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Филадельфия Флайерз, Евгений Малкин, Матвей Мичков
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть клуб Мичкова
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (10-я и 29-я минуты), Брайан Раст (36), Томас Новак (54) и Кевин Хейз (56). У "Флайерз" отличился Тайсон Ферстер (26).
Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и прервал серию без набранных очков, которая составила три матча. Малкин 367-й раз в карьере в чемпионатах НХЛ набрал два очка за игру и занял чистое 29-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Пьера Тюржона. В 25 матчах сезона-2025/26 НХЛ 39-летний россиянин набрал 26 очков (6 голов и 20 передач).
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ и применил четыре силовых приема.
"Питтсбург" одержал третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Филадельфия" потерпела первое поражение после трехматчевой победной серии.