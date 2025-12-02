Виктор Гусев: Ролан Гусев может справиться с "Динамо", ему надо довериться

«

"Мне нравится, что дали шанс Ролану Гусеву. Такой шанс уже был в прошлом сезоне. Интересно, что тогда у него тоже было четыре матча. Он выиграл у "Спартака", у "Крыльев", потом еще выиграл. И проиграл "Краснодару". Но "Краснодару" все проигрывали, это чемпион. Я все равно не верил, что его оставят. Считается, что "Динамо" нужен тренер с опытом, с именем. И Ролана тогда заменили. Сейчас та же ситуация. Ему сказали, что может остаться на посту главного, если выиграет четыре матча. Я бы очень этого хотел. Фамилия Гусев здесь никакой роли не играет. Просто кажется, что нужно довериться человеку и дать время. "Динамо" давно не выигрывало больших чемпионатов. Давайте не требовать от человека, которого назначили, мгновенной победы. Надо дать время. Пожертвуем этим временем. Может, и не получится. А что, до этого получалось? Я думаю, пришло это время. У "Динамо" игроки не хуже, чем в других топ-командах. Надо отладить защиту, сделать так, чтобы не было претензий к вратарям. Уж "Динамо" - клуб Льва Яшина. Думаю, Ролан должен справиться. Надо, чтобы он почувствовал доверие", - сказал Виктор Гусев.