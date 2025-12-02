Рейтинг@Mail.ru
Виктор Гусев: Ролан Гусев может справиться с "Динамо", ему надо довериться - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Футбол
 
11:08 02.12.2025 (обновлено: 11:09 02.12.2025)
Виктор Гусев: Ролан Гусев может справиться с "Динамо", ему надо довериться
Виктор Гусев: Ролан Гусев может справиться с "Динамо", ему надо довериться
Виктор Гусев: Ролан Гусев может справиться с "Динамо", ему надо довериться

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев может справиться с работой во главе команды, надо, чтобы он почувствовал доверие руководства, заявил РИА Новости спортивный комментатор Виктор Гусев.
Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды 17 ноября после отставки Валерия Карпина. Член совета директоров и глава консультативного совета "Динамо" Сергей Степашин заявил, что если команда выиграет четыре матча, то Гусев останется на посту главного тренера.
«
"Мне нравится, что дали шанс Ролану Гусеву. Такой шанс уже был в прошлом сезоне. Интересно, что тогда у него тоже было четыре матча. Он выиграл у "Спартака", у "Крыльев", потом еще выиграл. И проиграл "Краснодару". Но "Краснодару" все проигрывали, это чемпион. Я все равно не верил, что его оставят. Считается, что "Динамо" нужен тренер с опытом, с именем. И Ролана тогда заменили. Сейчас та же ситуация. Ему сказали, что может остаться на посту главного, если выиграет четыре матча. Я бы очень этого хотел. Фамилия Гусев здесь никакой роли не играет. Просто кажется, что нужно довериться человеку и дать время. "Динамо" давно не выигрывало больших чемпионатов. Давайте не требовать от человека, которого назначили, мгновенной победы. Надо дать время. Пожертвуем этим временем. Может, и не получится. А что, до этого получалось? Я думаю, пришло это время. У "Динамо" игроки не хуже, чем в других топ-командах. Надо отладить защиту, сделать так, чтобы не было претензий к вратарям. Уж "Динамо" - клуб Льва Яшина. Думаю, Ролан должен справиться. Надо, чтобы он почувствовал доверие", - сказал Виктор Гусев.
"Динамо" с момента ухода Карпина победило махачкалинское "Динамо" (3:0), потерпело поражение от петербургского "Зенита" (0:1), а также проиграло грозненскому "Ахмату" (1:2).
Ролан Гусев
Гусев посетовал, что не может быстро поменять игру "Динамо" в обороне
27 ноября, 23:37
 
Футбол
 
