В КХЛ назвали лучших игроков ноября
11:39 02.12.2025
В КХЛ назвали лучших игроков ноября
В КХЛ назвали лучших игроков ноября
Голкипер минского "Динамо" Зак Фукале, защитник петербургского СКА Тревор Мерфи и нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев признаны лучшими... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
В КХЛ назвали лучших игроков ноября

Фукале, Мерфи и Ткачев признали лучшими игроками ноября в КХЛ

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Голкипер минского "Динамо" Зак Фукале, защитник петербургского СКА Тревор Мерфи и нападающий магнитогорского "Металлурга" Владимир Ткачев признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ноябре, сообщается на сайте турнира.
Фукале, который впервые признан вратарем месяца, одержал пять побед в семи матчах месяца с коэффициентом надежности 1,44. По воротам 30-летнего канадца было нанесено 180 бросков, из которых он отразил 94,4%. В играх против новосибирской "Сибири" (7:0) и московского "Спартака" (6:0) голкипер сохранил ворота в неприкосновенности.
Мерфи набрал 11 очков (3 гола + 8 передач) в девяти матчах ноября с показателем полезности "+4". Также он забросил победные шайбы в играх против "Шанхайских драконов" (3:2 ОТ) и московского "Динамо" (3:2). Канадец совершил пять силовых приемов, заблокировал 14 бросков, совершил три отбора и сделал два перехвата. 30-летний хоккеист признан лучшим защитником месяца в КХЛ во второй раз в карьере.
На счету Ткачева 18 (5+13) очков в 11 матчах месяца при показателе полезности "+9". Также он стал автором победного гола в игре против тольяттинской "Лады" (6:4), совершил пять силовых приемов, заблокировал три броска, сделал шесть отборов и столько же перехватов. 30-летний россиянин признан лучшим нападающим впервые.
Лучшим новичком месяца во второй раз признан 18-летний нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Александр Жаровский. Он набрал 4 (2+2) очка в девяти играх, став автором победных голов в матчах против астанинского "Барыса" (2:1) и нижнекамского "Нефтехимика" (2:1). В течение месяца он совершил два силовых приема, заблокировал три броска, сделал четыре отбора и столько же перехватов.
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ
1 декабря, 22:04
 
Спорт
 
