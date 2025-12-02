Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" возглавило Западную конференцию КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
15:28 02.12.2025 (обновлено: 15:35 02.12.2025)
Минское "Динамо" возглавило Западную конференцию КХЛ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время и овертайм встречи, которая прошла во вторник в Хабаровске, завершились со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0). В составе "Амура" шайбы забросили Егор Воронков (24-я минута) и Игнат Коротких (56). У "Динамо" отличились Николай Салыго (44) и Даниил Липский (54). Победный буллит реализовал Сэм Энес.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 декабря 2025 • начало в 12:15
Закончен (Б)
Амур
2 : 30:1
Динамо Минск
23:12 • Егор Воронков
55:07 • Игнат Коротких
(Кирилл Слепец, Ярослав Дыбленко)
43:51 • Nikolai Salygo
(Роберт Хэмилтон, Илья Усов)
53:03 • Daniil Lipsky
(Даррен Диц, Вадим Мороз)
65:01 • Сам Анас (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Минское "Динамо" (47 очков) вышло на первое место в турнирной таблице Западной конференции, победная серия белорусской команды достигла пяти матчей. "Амур" (29), потерпевший четвертое поражение подряд, располагается на восьмой строчке на Востоке.
Следующие матчи обе команды проведут против ярославского "Локомотива". "Амур" примет действующих обладателей Кубка Гагарина 4 декабря, а минчане сыграют в Ярославле 16 декабря после перерыва, связанного с проведением Кубка Первого канала.
В другом матче "Сочи" на выезде обыграл "Адмирал" из Владивостока со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
Фетисов оценил шансы Овечкина побить еще один рекорд Гретцки
ХоккейИгнат КороткихЕгор ВоронковАмурКХЛ 2025-2026СпортДинамо (Минск)
 
