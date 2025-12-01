РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова

«

"Матч ЦСКА - "Динамо" (Махачкала): болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи; выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА (Фабио) Челестини и тренера ЦСКА (Манеля) Экспосито. Матч "Локомотив" - "Спартак": болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения; оскорбительное поведение футболиста "Локомотива" Баринова в отношении болельщиков. Баринов приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.