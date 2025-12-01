Рейтинг@Mail.ru
РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова
13:45 01.12.2025
РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова
РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что комитет рассмотрит оскорбительное... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
спорт, дмитрий баринов, локомотив (москва), артур григорьянц, спартак москва, кубок россии по футболу
РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова

КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение Баринова в адрес болельщиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что комитет рассмотрит оскорбительное поведение капитана московского "Локомотива" Дмитрия Баринова по отношению к болельщикам.
"Локомотив" 26 ноября проиграл столичному "Спартаку" со счетом 2:3 в домашнем ответном матче 1/4 финала плей-офф пути РПЛ Кубка России и вылетел в путь регионов.
«
"Матч ЦСКА - "Динамо" (Махачкала): болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи; выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА (Фабио) Челестини и тренера ЦСКА (Манеля) Экспосито. Матч "Локомотив" - "Спартак": болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения; оскорбительное поведение футболиста "Локомотива" Баринова в отношении болельщиков. Баринов приглашен на заседание", - сказал Григорьянц.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
26 ноября, 17:17
 
Футбол
 
