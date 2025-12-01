Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Даллас Старз" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Даллас" продлил победную серию до четырех матчей. Команда, набрав 38 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Оттава" с 28 баллами располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе.