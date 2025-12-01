Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Даллас Старз" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) в пользу "Далласа". В составе победителей хет-трик оформил Уайатт Джонстон (36, 43 и 56-я минуты), шайбы также забросили Маврик Бурк (22), Джейсон Робертсон (30) и Джейми Бенн (48). У "Оттавы" отличился Джейк Сэндерсон (29).
Российский защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился результативной передачей. Перед этим матчем он пропустил шесть встреч из-за травмы. Всего в активе 31-летнего игрока пять голевых пасов в текущем сезоне.
01 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
21:58 • Маврик Бург
(Илья Любушкин, Оскар Бек)
29:20 • Джейсон Робертсон
35:33 • Уайтт Джонстон
42:52 • Уайтт Джонстон
47:24 • Джейми Бенн
(Микко Рантанен, Уайтт Джонстон)
55:41 • Уайтт Джонстон
28:36 • Джейк Сэндерсон
"Даллас" продлил победную серию до четырех матчей. Команда, набрав 38 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Оттава" с 28 баллами располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе.
Результаты других матчей:
"Каролина Харрикейнз" - "Калгари Флэймз" - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0);
"Чикаго Блэкхокс" - "Анахайм Дакс” - 5:3 (1:3, 2:0, 2:0).