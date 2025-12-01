Рейтинг@Mail.ru
Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:39 01.12.2025 (обновлено: 08:00 01.12.2025)
Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить
Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить
"Даллас Старз" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.12.2025
хоккей
спорт
даллас
илья любушкин
джейсон робертсон
джейми бенн
даллас старз
оттава сенаторз
/20251130/khokkey-2058805154.html
даллас
спорт, даллас, илья любушкин, джейсон робертсон, джейми бенн, даллас старз, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Даллас, Илья Любушкин, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн, Даллас Старз, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Любушкина в первом матче после травмы помогла "Далласу" победить

"Даллас" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Даллас Старз"Хоккеист "Даллас Старз" Микко Рантанен
Хоккеист Даллас Старз Микко Рантанен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Даллас Старз"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Даллас Старз" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) в пользу "Далласа". В составе победителей хет-трик оформил Уайатт Джонстон (36, 43 и 56-я минуты), шайбы также забросили Маврик Бурк (22), Джейсон Робертсон (30) и Джейми Бенн (48). У "Оттавы" отличился Джейк Сэндерсон (29).
Российский защитник "Далласа" Илья Любушкин отметился результативной передачей. Перед этим матчем он пропустил шесть встреч из-за травмы. Всего в активе 31-летнего игрока пять голевых пасов в текущем сезоне.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Даллас
6 : 1
Оттава
21:58 • Маврик Бург
(Илья Любушкин, Оскар Бек)
29:20 • Джейсон Робертсон
35:33 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Джейсон Робертсон)
42:52 • Уайтт Джонстон
(Микко Рантанен, Роопе Хинц)
47:24 • Джейми Бенн
(Микко Рантанен, Уайтт Джонстон)
55:41 • Уайтт Джонстон
(Роопе Хинц, Джейсон Робертсон)
28:36 • Джейк Сэндерсон
(Дэвид Перрон, Ник Казинс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Даллас" продлил победную серию до четырех матчей. Команда, набрав 38 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Оттава" с 28 баллами располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе.
Результаты других матчей:
"Каролина Харрикейнз" - "Калгари Флэймз" - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0);
"Чикаго Блэкхокс" - "Анахайм Дакс” - 5:3 (1:3, 2:0, 2:0).
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"
30 ноября, 23:42
30 ноября, 23:42
 
ХоккейСпортДалласИлья ЛюбушкинДжейсон РобертсонДжейми БеннДаллас СтарзОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
