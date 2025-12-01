Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" обыграл "Рому" в матче 13-го тура чемпионата Италии
Футбол
 
00:55 01.12.2025
"Наполи" обыграл "Рому" в матче 13-го тура чемпионата Италии
"Наполи" одержал гостевую победу над "Ромой" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
спорт, рим, давид нерес, наполи, рома, милан, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Рим, Давид Нерес, Наполи, Рома, Милан, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
© пресс-служба клуба "Наполи"Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо в матче Серии А
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Наполи" одержал гостевую победу над "Ромой" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола стал Давид Нерес (36-я минута).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
30 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Рома
0 : 1
Наполи
36‎’‎ • Давид Нерес
"Наполи" (28 баллов) занимает второе место в таблице Серии А, сравнявшись по очкам с лидирующим "Миланом". "Рома" (27) располагается на четвертой строчке и имеет равное количество очков с "Интером".
В следующем туре "Наполи" примет туринский "Ювентус" 7 декабря. "Рома" в этот же день сыграет с "Кальяри" в гостях.
В другом матче "Аталанта" на своем поле обыграла "Фиорентину" со счетом 2:0.
Футбол
 
