"Наполи" обыграл "Рому" в матче 13-го тура чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Рому" в матче 13-го тура чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Наполи" обыграл "Рому" в матче 13-го тура чемпионата Италии
"Наполи" одержал гостевую победу над "Ромой" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Наполи" обыграл "Рому" в матче 13-го тура чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Рому" и поднялся на второе место в чемпионате Италии