"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
 
22:04 01.12.2025 (обновлено: 00:04 02.12.2025)
"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ
"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов переиграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ

"Салават Юлаев" в серии буллитов переиграл московский ЦСКА

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов переиграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). У "Салавата Юлаева" шайбы забросили Джек Родуолд (5-я минута), Александр Жаровский (37). Победный буллит реализовал Шелдон Ремпал. В составе ЦСКА отличились Денис Гурьянов (43), Прохор Полтапов (47).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
ЦСКА
2 : 30:1
Салават Юлаев
42:50 • Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Матвей Шуравин)
46:00 • Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Ivan Patrikhayev)
04:20 • Джек Родвальд
(Alexander Zharovsky, Шелдон Ремпал)
36:42 • Alexander Zharovsky
(Джек Родвальд, Дин Стюарт)
65:01 • Шелдон Ремпал (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Салават Юлаев" (29 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (32) располагается на восьмой строчке на Западе.
В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо", а "Салават Юлаев" в гостях сыграет с "Шанхайскими драконами". Обе встречи пройдут 3 декабря.
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ
Вчера, 22:02
Второй подряд шатаут Моторыгина принес "Динамо" победу над "Торпедо" в КХЛ
Вчера, 22:02
 
