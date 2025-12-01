"Салават Юлаев" на выезде переиграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов переиграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0). У "Салавата Юлаева" шайбы забросили Джек Родуолд (5-я минута), Александр Жаровский (37). Победный буллит реализовал Шелдон Ремпал. В составе ЦСКА отличились Денис Гурьянов (43), Прохор Полтапов (47).
01 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
42:50 • Денис Гурьянов
(Джереми Рой, Матвей Шуравин)
46:00 • Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Ivan Patrikhayev)
04:20 • Джек Родвальд
(Alexander Zharovsky, Шелдон Ремпал)
36:42 • Alexander Zharovsky
(Джек Родвальд, Дин Стюарт)
65:01 • Шелдон Ремпал (П)
"Салават Юлаев" (29 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА (32) располагается на восьмой строчке на Западе.
В следующем матче ЦСКА примет нижегородское "Торпедо", а "Салават Юлаев" в гостях сыграет с "Шанхайскими драконами". Обе встречи пройдут 3 декабря.