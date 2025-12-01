Названы лучшие игроки недели в КХЛ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вратарь московского "Спартака" Артем Загидулин, защитник челябинского "Трактора" Григорий Дронов и нападающий петербургского СКА Брендэн Лайпсик признаны лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Загидулин впервые в карьере признан лучшим вратарем недели. Вместе со "Спартаком" голкипер одержал две победы в двух матчах, в которых пропустил одну шайбу. В матче с казанским "Ак Барсом" (1:0) Загидулин оформил второй в сезоне и 12-й в карьере шатаут.

Дронов в третий раз стал лучшим защитником, хоккеист набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи) в двух матчах с общим показателем полезности "+6". В активе игрока по одному силовому приему, заблокированному броску, отбору шайбы и перехвату.

Лайпсик дебютировал в списке лучших нападающих. За три матча хоккеист заработал 6 очков (5+1) и совершил один силовой прием, один отбор шайбы и один перехват, заблокировал три броска. В гостевом матче с череповецкой "Северсталью" (6:4) Лайпсик забросил победную шайбу.