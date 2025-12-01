Рейтинг@Mail.ru
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:36 01.12.2025 (обновлено: 09:38 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/bonmati-2058848975.html
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Полузащитник "Барселоны" Айтана Бонмати получила перелом ноги во время тренировки со сборной Испании, сообщается на официальном сайте Королевской испанской... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T09:36:00+03:00
2025-12-01T09:38:00+03:00
футбол
спорт
rfef
барселона
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891137046_0:0:1638:922_1920x0_80_0_0_dd06d1db08d48ee1541f7cf1c70baa08.jpg
/20251007/dembele-2046848261.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891137046_0:0:1638:1230_1920x0_80_0_0_440e9b9894302913db4af714f0f2949d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, rfef, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, RFEF, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу

Айтана Бонмати сломала ногу во время тренировки со сборной Испании

© соцсети Айтаны БонматиИспанская футболистка Айтана Бонмати
Испанская футболистка Айтана Бонмати - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© соцсети Айтаны Бонмати
Испанская футболистка Айтана Бонмати. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полузащитник "Барселоны" Айтана Бонмати получила перелом ноги во время тренировки со сборной Испании, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
В воскресенье Бонмати досрочно завершила утреннюю тренировку со сборной из-за неудачного приземления. Медицинские службы RFEF выявили у футболистки перелом левой малоберцовой кости. Бонмати вернется в Барселону для начала восстановления.
Бонмати 27 лет, она является чемпионкой мира 2023 года и победительницей Лиги наций. В составе "Барселоны" футболистка выиграла шесть чемпионатов Испании подряд и три Лиги чемпионов. В сентябре Бонмати третий год подряд удостоилась награды "Золотой мяч".
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Карпин назвал россиянина, которого могли бы номинировать на "Золотой мяч"
7 октября, 14:50
 
ФутболСпортRFEFБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Салават Юлаев
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Динамо Махачкала
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    КАМАЗ
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    02.12 22:30
    Фулхэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    02.12 23:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.12 23:15
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала