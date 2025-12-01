https://ria.ru/20251201/bonmati-2058848975.html
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Полузащитник "Барселоны" Айтана Бонмати получила перелом ноги во время тренировки со сборной Испании, сообщается на официальном сайте Королевской испанской... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T09:36:00+03:00
2025-12-01T09:36:00+03:00
2025-12-01T09:38:00+03:00
футбол
спорт
rfef
барселона
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891137046_0:0:1638:922_1920x0_80_0_0_dd06d1db08d48ee1541f7cf1c70baa08.jpg
/20251007/dembele-2046848261.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891137046_0:0:1638:1230_1920x0_80_0_0_440e9b9894302913db4af714f0f2949d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, rfef, барселона, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, RFEF, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Обладательница "Золотого мяча" сломала ногу
Айтана Бонмати сломала ногу во время тренировки со сборной Испании