Шведская лыжница победила в масс-старте на первом этапе Кубка мира
Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
2025-11-30T15:16:00+03:00
2025-11-30T15:16:00+03:00
2025-11-30T15:16:00+03:00
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Она прошла дистанцию за 50 минут 24,9 секунды. Второй стала американка Джессика Диггинс (отставание - 2,3 секунды). Третье место заняла норвежка Хейди Венг (+2,8).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).