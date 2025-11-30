Васильев считает, что Большунова надо наказать

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Не должно быть никакого снисхождения к трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову после его нападения на коллегу Александра Бакурова, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Совершенно очевидно, что в таких случаях спортсмена надо наказывать, независимо от его титулов. Самый титулованный на сегодняшний день наш лыжник Большунов показал недостойное поведение на всю страну, хотя он, наоборот, должен для всех быть примером. И даже если кто-то несправедливо к нему отнесся и нарушил правила, он просто обязан сдерживаться. Потому что на него смотрит огромное количество молодых спортсменов", - сказал Васильев.

"Это недостойное поведение и я просто удивлен. У Александра такое происходит уже не впервые, даже удивительно, почему он так себя ведет. И в рамках существующих правил он должен быть наказан, никакого снисхождения к нему не должно быть. Ведь с ним это происходит уже не в первый раз, куда это годится?" - добавил собеседник агентства.