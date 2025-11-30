https://ria.ru/20251130/sport-2058731045.html
Васильев считает, что Большунова надо наказать
Васильев считает, что Большунова надо наказать - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Васильев считает, что Большунова надо наказать
Не должно быть никакого снисхождения к трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову после его нападения на коллегу Александра... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T14:17:00+03:00
2025-11-30T14:17:00+03:00
2025-11-30T14:17:00+03:00
биатлон
спорт
россия
мурманская область
кировск
александр большунов
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
/20251130/bolshunov-2058706074.html
/20251113/rishar-2054839835.html
россия
мурманская область
кировск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, мурманская область, кировск, александр большунов, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Биатлон, Спорт, Россия, Мурманская область, Кировск, Александр Большунов, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Васильев считает, что Большунова надо наказать
Васильев: после инцидента не должно быть никакого снисхождения к Большунову
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Не должно быть никакого снисхождения к трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову после его нападения на коллегу Александра Бакурова, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России
в Кировске
(Мурманская область
) Большунов
уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе
сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье на сайте ФЛГР была размещена информация о том, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
"Совершенно очевидно, что в таких случаях спортсмена надо наказывать, независимо от его титулов. Самый титулованный на сегодняшний день наш лыжник Большунов показал недостойное поведение на всю страну, хотя он, наоборот, должен для всех быть примером. И даже если кто-то несправедливо к нему отнесся и нарушил правила, он просто обязан сдерживаться. Потому что на него смотрит огромное количество молодых спортсменов", - сказал Васильев.
"Это недостойное поведение и я просто удивлен. У Александра такое происходит уже не впервые, даже удивительно, почему он так себя ведет. И в рамках существующих правил он должен быть наказан, никакого снисхождения к нему не должно быть. Ведь с ним это происходит уже не в первый раз, куда это годится?" - добавил собеседник агентства.
Большунов в субботу занял последнее место в своем полуфинальном забеге.