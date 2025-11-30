Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России
Футбол
 
18:39 30.11.2025
"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России
"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России
Грозненский "Ахмат" на своем поле одержал волевую победу над московским "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
футбол
динамо москва
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
спорт
динамо москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл), спорт
Футбол, Динамо Москва, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Спорт
"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России

"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" на своем поле одержал волевую победу над московским "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У "бело-голубых" голом отметился Муми Нгамалё (27-я минута). За "Ахмат" отличились Георгий Мелкадзе (48) и Усман Ндонг (84, с пенальти).
Российская премьер-лига (РПЛ)
30 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Ахмат
2 : 1
Динамо Москва
47‎’‎ • Георгий Мелкадзе
84‎’‎ • Усман Ндонг (П)
26‎’‎ • Муми Нгамалё
(Николас Маричаль)
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и траурными повязками.
"Ахмат", прервавший свою шестиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), поднялся на десятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Динамо" (20) занимает строчку выше.
В следующем матче чемпионата "Ахмат" 5 декабря примет "Оренбург", "Динамо" днем позднее на выезде встретится с московским "Спартаком".
Капитан клуба Локомотив Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Локомотив" победил "Ростов" в матче РПЛ
Вчера, 18:34
 
ФутболДинамо МоскваАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спорт
 
