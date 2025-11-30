"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" на своем поле одержал волевую победу над московским "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У "бело-голубых" голом отметился Муми Нгамалё (27-я минута). За "Ахмат" отличились Георгий Мелкадзе (48) и Усман Ндонг (84, с пенальти).
30 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
47’ • Георгий Мелкадзе
84’ • Усман Ндонг (П)
26’ • Муми Нгамалё
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и траурными повязками.
"Ахмат", прервавший свою шестиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), поднялся на десятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. "Динамо" (20) занимает строчку выше.
