"Динамо" проиграло "Ахмату" в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Грозненский "Ахмат" на своем поле одержал волевую победу над московским "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и траурными повязками.