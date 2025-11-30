Саночник Репилов стал 25-м на тестовых соревнованиях в Италии

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский саночник Павел Репилов продемонстрировал 25-й результат в тестовых соревнованиях в итальянском Кортина-д'Ампеццо.
Репилов по итогам одного заезда показал время 54,218 секунды. Его соотечественники Матвей Пересторонин (54,525) и Александр Горбацевич (54,555) заняли 29-е и 30-е места соответственно. Все россияне завершили выступление после первых заездов.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск россиян до международных турниров со стороны Международной федерации санного спорта (FIL). При этом суд отклонил требование спортсменов о немедленном допуске к соревнованиям. После этого в пресс-службе FIL сообщили РИА Новости, что организация приступит к рассмотрению вопроса выступления саночников на международной арене в нейтральном статусе после получения мотивировочной части решения суда. Для попадания на Олимпиаду россиянам надо набрать зачетные очки на пяти этапах Кубка мира.
