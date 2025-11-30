Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"
Хоккей
Хоккей
 
23:42 30.11.2025 (обновлено: 23:48 30.11.2025)
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251130/khokkey-2058804590.html
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

© Getty Images / Andrew MordzynskiАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Andrew Mordzynski
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Айлендерс
1 : 4
Вашингтон
53:43 • Бо Хорват
(Райан Пулок, Matthew Schaefer)
07:37 • Том Уилсон
(Александр Овечкин, Ryan Leonard)
33:58 • Том Уилсон
58:49 • Алексей Протас
(Мэтт Рой, Том Уилсон)
59:29 • Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "Кэпиталз" дубль оформил Том Уилсон (8-я и 34-я минуты), еще по одной шайбе забросили белорусский форвард Алексей Протас (59) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У "Айлендерс" голом отметился Бо Хорват (54).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок и отметился голевой передачей. Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей. В 26 матчах чемпионата он набрал 25 очков (12 голов и 13 передач). Благодаря голу в матче с "Айлендерс" российский форвард довел до десяти общее число шайб, заброшенных в ноябре в рамках сезона-2025/26. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет, кому удалось забросить минимум 10 шайб за один календарный месяц. Ранее это достижение оформили Горди Хоу (11 голов в феврале в сезоне-1968/69) и Джонни Буцик (10 голов в январе в сезоне-1975/76).
Нападающий "Айлендерс" Максим Цыплаков применил один силовой прием. Форвард "островитян" Максим Шабанов один раз бросил в створ ворот и провел один хит. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 14 бросков из 16.
"Вашингтон" одержал четвертую победу подряд. "Айлендерс" потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзНью-Йорк АйлендерсАлександр ОвечкинМаксим ШабановМаксим ЦыплаковИлья Сорокин
 
