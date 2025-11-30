Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе "Кэпиталз" дубль оформил Том Уилсон (8-я и 34-я минуты), еще по одной шайбе забросили белорусский форвард Алексей Протас (59) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У "Айлендерс" голом отметился Бо Хорват (54).

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал один бросок и отметился голевой передачей. Овечкин продлил личную результативную серию до четырех матчей. В 26 матчах чемпионата он набрал 25 очков (12 голов и 13 передач). Благодаря голу в матче с "Айлендерс" российский форвард довел до десяти общее число шайб, заброшенных в ноябре в рамках сезона-2025/26. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет, кому удалось забросить минимум 10 шайб за один календарный месяц. Ранее это достижение оформили Горди Хоу (11 голов в феврале в сезоне-1968/69) и Джонни Буцик (10 голов в январе в сезоне-1975/76).