Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Баффало Сейбрз" в серии буллитов одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Миннесоте завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Баффало" шайбы забросили Бек Маленстин (13-я минута) и Джош Доун (47). У "Миннесоты" отличились российский нападающий Кирилл Капризов (10), которому ассистировал его соотечественник Данила Юров, и Мэттью Болди (15). Победный буллит реализовал хоккеист "Баффало" Ноа Эстлунд.
30 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен (Б)
09:37 • Кирилл Капризов
14:05 • Мэттью Болди
65:01 • Мэттью Болди (П)
65:01 • Кирилл Капризов (П)
12:42 • Бек Маленстин
46:01 • Джошуа Доан
(Алекс Так, Ноа Эстлунд)
65:01 • Тейдж Томпсон (П)
65:01 • Джек Куинн (П)
65:01 • Ноа Эстлунд (П)
Капризов признан третьей звездой матча, он забивает на протяжении пяти игр подряд. Юров набрал седьмое очко в сезоне (3+4).
"Баффало" (24 очка) занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Миннесота" с 33 баллами располагается на третьем месте в Центральном дивизионе.
Результаты других встреч:
"Нэшвилл Предаторз" - "Виннипег Джетс" - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2);
"Питтсбург Пингвинз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 2:7 (1:2, 0:3, 1:2).