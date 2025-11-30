Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Баффало Сейбрз" в серии буллитов одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов признан третьей звездой матча, он забивает на протяжении пяти игр подряд. Юров набрал седьмое очко в сезоне (3+4).

"Баффало" (24 очка) занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Миннесота" с 33 баллами располагается на третьем месте в Центральном дивизионе.