Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"
Хоккей
Хоккей
 
30.11.2025
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"
Клуб "Баффало Сейбрз" в серии буллитов одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
хоккей
спорт
кирилл капризов
баффало сейбрз
виннипег джетс
национальная хоккейная лига (нхл)
нэшвилл предаторз
бек маленстин
спорт, кирилл капризов, баффало сейбрз, виннипег джетс, национальная хоккейная лига (нхл), нэшвилл предаторз, бек маленстин, данила юров
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Баффало Сейбрз, Виннипег Джетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нэшвилл Предаторз, Бек Маленстин, Данила Юров
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Баффало Сейбрз" в серии буллитов одержал победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Миннесоте завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Баффало" шайбы забросили Бек Маленстин (13-я минута) и Джош Доун (47). У "Миннесоты" отличились российский нападающий Кирилл Капризов (10), которому ассистировал его соотечественник Данила Юров, и Мэттью Болди (15). Победный буллит реализовал хоккеист "Баффало" Ноа Эстлунд.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен (Б)
Миннесота
2 : 30:1
Баффало
09:37 • Кирилл Капризов
(Матс Цуккарелло, Данила Юров)
14:05 • Мэттью Болди
65:01 • Мэттью Болди (П)
65:01 • Кирилл Капризов (П)
12:42 • Бек Маленстин
(Пейтон Кребс, Джош Данн)
46:01 • Джошуа Доан
(Алекс Так, Ноа Эстлунд)
65:01 • Тейдж Томпсон (П)
65:01 • Джек Куинн (П)
65:01 • Ноа Эстлунд (П)
Капризов признан третьей звездой матча, он забивает на протяжении пяти игр подряд. Юров набрал седьмое очко в сезоне (3+4).
"Баффало" (24 очка) занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Миннесота" с 33 баллами располагается на третьем месте в Центральном дивизионе.
Результаты других встреч:
"Нэшвилл Предаторз" - "Виннипег Джетс" - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2);
"Питтсбург Пингвинз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 2:7 (1:2, 0:3, 1:2).
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Нью-Джерси" разгромил "Баффало" благодаря дублю Грицюка
Вчера, 02:54
 
Хоккей
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
