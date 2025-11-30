Рейтинг@Mail.ru
Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть "Левадиакос" в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:06 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/futbol-2058795216.html
Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть "Левадиакос" в чемпионате Греции
Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть "Левадиакос" в чемпионате Греции - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть "Левадиакос" в чемпионате Греции
ПАОК из Салоников обыграл "Левадиакос" в матче 12-го тура чемпионата Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T22:06:00+03:00
2025-11-30T22:06:00+03:00
футбол
спорт
греция
салоники
магомед оздоев
деян ловрен
иоаннис кости
олимпиакос (пирей)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904541593_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dfe5bc573cbba9cbfac5c36f36155190.jpg
/20251127/paok-2058207501.html
греция
салоники
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904541593_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232deaa7f2b261bf67f49d2bbe4a7369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, греция, салоники, магомед оздоев, деян ловрен, иоаннис кости, олимпиакос (пирей), паок, зенит
Футбол, Спорт, Греция, Салоники, Магомед Оздоев, Деян Ловрен, Иоаннис Кости, Олимпиакос (Пирей), ПАОК, Зенит
Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть "Левадиакос" в чемпионате Греции

ПАОК из Салоников обыграл "Левадиакос" в матче чемпионата Греции

© Фото : Пресс-служба клуба ПАОКМагомед Оздоев
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Магомед Оздоев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ПАОК из Салоников обыграл "Левадиакос" в матче 12-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Левадии завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе гостей оформил российский полузащитник Магомед Оздоев (45-я и 55-я минуты), также гол забил Гиоргос Гиакумакис (90). Второй мяч россиянина был забит с передачи защитника Деяна Ловрена, с которым Оздоев играл за петербургский "Зенит" с 2020 по 2022 год. У "Левадиакоса" отличились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте красную карточку получил полузащитник ПАОКа Суалихо Мейте.
Оздоеву 33 года. Россиянин провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В текущем сезоне на его счету семь голов в 12 матчах чемпионата Греции. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с Аленом Ожболтом, представляющим "Левадиакос". Лидирует Аюб Эль-Кааби из "Олимпиакоса" (10 голов).
ПАОК с 29 очками занимает второе место в таблице чемпионата Греции. "Левадиакос" (21) идет четвертым. В следующем туре ПАОК примет "Арис" из Салоников 7 декабря.
Игроки ПАОКа - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы
27 ноября, 22:43
 
ФутболСпортГрецияСалоникиМагомед ОздоевДеян ЛовренИоаннис КостиОлимпиакос (Пирей)ПАОКЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала