Дубль Оздоева помог ПАОКу обыграть "Левадиакос" в чемпионате Греции

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ПАОК из Салоников обыграл "Левадиакос" в матче 12-го тура чемпионата Греции по футболу.
Встреча в Левадии завершилась со счетом 3:2. Дубль в составе гостей оформил российский полузащитник Магомед Оздоев (45-я и 55-я минуты), также гол забил Гиоргос Гиакумакис (90). Второй мяч россиянина был забит с передачи защитника Деяна Ловрена, с которым Оздоев играл за петербургский "Зенит" с 2020 по 2022 год. У "Левадиакоса" отличились Иоаннис Кости (10) и Беньямин Вербич (50). На 77-й минуте красную карточку получил полузащитник ПАОКа Суалихо Мейте.
Оздоеву 33 года. Россиянин провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В текущем сезоне на его счету семь голов в 12 матчах чемпионата Греции. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с Аленом Ожболтом, представляющим "Левадиакос". Лидирует Аюб Эль-Кааби из "Олимпиакоса" (10 голов).
27 ноября, 22:43