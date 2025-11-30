Рейтинг@Mail.ru
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:42 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/futbol-2058785103.html
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах
"Севилья" уступила "Бетису" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T20:42:00+03:00
2025-11-30T20:42:00+03:00
футбол
спорт
севилья
пабло форнальс
севилья
бетис
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010593425_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_17ae23397c39ce7243e74dd98895e8b2.jpg
севилья
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010593425_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_1710ee93fb1a17e27ee2f397ff48c46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, севилья, пабло форнальс, севилья, бетис, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Севилья, Пабло Форнальс, Севилья, Бетис, Чемпионат Испании по футболу
Севильское дерби прерывали из-за инцидентов на трибунах

"Севилья" уступила "Бетису" в домашнем матче чемпионата Испании

© Соцсети "Бетиса"Пабло Форнальс (справа)
Пабло Форнальс (справа) - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Соцсети "Бетиса"
Пабло Форнальс (справа). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Севилья" уступила "Бетису" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бетиса", в составе которого забили Пабло Форнальс (54-я минута) и Серхи Альтимира (69). Хозяева играли в меньшинстве с 84-й минуты после удаления Исаака Ромеро.
На 88-й минуте матч был прерван на четверть часа, после того как ультрас "Севильи" забросали поле посторонними предметами. Команды покинули поле, но после консультаций встречу решено было доиграть.
"Бетис" с 24 очками идет на пятом месте в турнирной таблице, "Севилья" (16 очков) располагается на 13-й позиции.
Чемпионат Испании по футболу
30 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Севилья
0 : 2
Бетис
54‎’‎ • Пабло Форнальс
68‎’‎ • Серджи Альтимира
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортСевильяПабло ФорнальсСевильяБетисЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала