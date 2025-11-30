Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" обыграл костромской "Спартак" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:03 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/futbol-2058774678.html
"Торпедо" обыграл костромской "Спартак" в матче Первой лиги
"Торпедо" обыграл костромской "Спартак" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
"Торпедо" обыграл костромской "Спартак" в матче Первой лиги
Московское "Торпедо" обыграло костромской "Спартак" в гостевом матче 21-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T19:03:00+03:00
2025-11-30T19:03:00+03:00
футбол
спорт
химки (городской округ в московской области)
первая лига
александр юшин
спартак москва
торпедо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018858997_0:0:1982:1116_1920x0_80_0_0_905a946a41b1bf36c8a8a5cc14b4ec17.jpg
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018858997_0:0:1840:1380_1920x0_80_0_0_9c7d44d001deb9a7c8d45daae031a677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, химки (городской округ в московской области), первая лига, александр юшин, спартак москва, торпедо (москва)
Футбол, Спорт, Химки (городской округ в Московской области), Первая лига, Александр Юшин, Спартак Москва, Торпедо (Москва)
"Торпедо" обыграл костромской "Спартак" в матче Первой лиги

"Торпедо" победил костромской "Спартак" с минимальным счетом

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАлександр Юшин
Александр Юшин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Александр Юшин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Московское "Торпедо" обыграло костромской "Спартак" в гостевом матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Химках, завершилась со счетом 1:0. Гол на 53-й минуте забил Александр Юшин. В компенсированное ко второму тайму время был удален защитник "красно-белых" Никита Супранович.
"Торпедо" с 21 очком идет на 15-м месте в таблице, костромской "Спартак" (34 очка) располагается на четвертой позиции.
В другом матче тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" - 0:0.
Первая лига
30 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Спартак Кострома
0 : 1
Торпедо
53‎’‎ • Александр Юшин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортХимки (городской округ в Московской области)Первая ЛигаАлександр ЮшинСпартак МоскваТорпедо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала