УЕФА разрешил "Барселоне" проводить матчи ЛЧ на "Камп Ноу", сообщают СМИ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил проведение матчей Лиги чемпионов на стадионе "Барселоны" "Камп Ноу" после реконструкции, сообщает Mundo... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T14:24:00+03:00
2025-11-30T14:24:00+03:00
2025-11-30T14:25:00+03:00
Mundo Deportivo: УЕФА разрешил "Барселоне" принимать матчи ЛЧ на "Камп Ноу"